An diesem Wochenende gastiert der Zirkus Charles Knie erstmals in Ellwangen. Einen Vorgeschmack auf die Vorführungen bekamen die Menschen am Freitag auf dem Marktplatz, wo acht Akrobaten eine kurze, aber eindrucksvolle Showeinlage zeigten. Die Vorstellungen sind am Samstag um 16 Uhr (Premiere) sowie um 19.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr (Familienvorstellung) sowie um 15 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 17,50 und 38,40 Euro.