Make-Moderator Florian Schweer: „Alleine die Location in Ellwangen war sensationell“

Florian Schweer hat zwei Tage lang im Vortragszelt moderiert, hat Interviews geführt oder Podiumsdiskussionen geleitet – und das mit Bravour. Timo Lämmerhirt hat direkt nach der Make mit ihm gesprochen.

Du warst jetzt zwei Tage lang in diesem Vortragszelt im Einsatz, kennst die anderen Makes, kommst aus der Szene. Wie war die Make in Ellwangen für Dich?

Spannend, das Format an sich und auch die Gäste, die da waren. Es waren ganz unterschiedliche Themen, angefangen mit Albert Maier und 50 Jahren Antiquitäten-Know-How. Dann den Dreh zu finden zum Unternehmertum, das ist für mich immer wieder das Spannende und die verschiedenen Menschen mit verschiedenen Themen. Bei der Make vereinigt sich einfach alles. Das macht es für mich aus. Dazu war die Location Ellwangen, hier auf dem Kasernengelände einfach nur genial. Das Feedback kam auch von den Ausstellern.

Jetzt sind es ja schon ziemlich viele Themen gewesen an diesen beiden Tagen. Zwar kennst Du Dich in der Szenerie Start-ups und Innovationen gut aus, aber: Wie bereitest Du Dich auf so eine Veranstaltung vor?

Das ist immer unterschiedlich, wie ich es angehe. Manchmal bekomme ich auch nur eine Telefonnummer vom Auftraggeber und bin ansonsten komplett blank. Ich google dann auch im Vorfeld nicht, das mache ich erst nach den Gesprächen. Bei dieser Make war es aber auch so, dass ich mitgestalten durfte und am Programm mitgewirkt habe. Dann kennst Du die Leute natürlich auch schon. Insgesamt aber lässt sich sagen, dass ich bei so einer Moderationsvorbereitung viel am Telefon hänge.

Was war denn für Dich persönlich das spannendste Thema?

Da möchte ich tatsächlich gar nichts hervorheben, weil ich es auch gar nicht kann. Das Spannendste ist die Mischung, das Gesamtkonzept. Wir hatten in diesem Jahr häufig das Thema Upcycling und Ressourcenschonung, Digitalisierung und IT ergibt sich immer auf der Make. Es waren in diesem Jahr interaktivere Formate als bei den vorangegangenen Veranstaltungen. Da bin ich dann immer durchs Publikum geflitzt und das hat mir auch Spaß gemacht. Die Make ist dieser Mix, und der ist schwer greifbar. Das ist aber wiederum das, was die Make ausmacht.

Du selbst bekommst gar nicht viel vom Drumherum mit, oder?

(schmunzelt) Das ist richtig, deswegen bin ich währenddessen auch immer fleißig bei Social Media unterwegs und schaue, was die anderen so posten. Darüber halte ich mich dann auf dem Laufenden.