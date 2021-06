Maienvesper der Eintracht Schrezheim war ein voller Erfolg

Die Maienvesperaktion der Eintracht Schrezheim ist ein voller Erfolg gewesen. Das hat der Verein jetzt in einer Pressemitteilung verkündet.

Mitglieder der Eintracht hatten am 8. Mai zahlreiche Vesper an Haushalte in Schrezheim und der Umgebung verteilt. Die Aktion fand anlässlich des 100. Jubiläums statt, das wegen der Pandemie nicht gefeiert werden konnte. Sowohl der Festakt, wie auch das Weinhachtskonzert und das traditionelle Theater zu Beginn des Jahres hatten verschoben werden müssen.

Dennoch, oder gerade deswegen, wollten die Verantwortlichen des Gesangvereins ihren Mitgliedern, Freunden und den Schrezheimern jetzt zumindest eine Freude bereiten. Wenn nicht musikalisch, so sollte es doch etwas sein, das zeigt, dass die Eintracht auch in dieser Zeit, in der das Leben in der Vereinslandschaft fast überall still steht, trotzdem noch aktiv ist.

In der Vorstandschaft kam deshalb die Idee auf, im Frühlingsmonat Mai ein eigens zusammengestelltes Vesperpaket anzubieten, das vorab bestellt werden konnte und frei Haus ausgeliefert werden sollte. „Wir wollten wieder etwas machen und uns in der Ortschaft zeigen“, erklärt der zweite Vorsitzende Thomas Schiele die Beweggründe und Vorsitzender Bernd Klein ergänzt: „Es gehört zwar nicht zum Kerngeschäft eines Gesangvereins, die Leute mit Vesper zu versorgen, aber uns war es wichtig, nach so langer Zeit Präsenz zu zeigen und unseren Mitgliedern etwas Gutes zu tun.“

Über die sozialen Medien wurde die Maienvesperaktion beworben und nach kürzester Zeit waren bereits über 120 Bestellungen eingegangen. „Beim Theater versorgen wir in den Pausen in 20 Minuten einen vollbesetzten Saal mit 320 Besuchern, aber im Bereich Vesperpakete richten und ausliefern verfügen wir noch über keinen allzu großen Erfahrungsschatz“ begründet Klaus Fuchs, der beim Schrezheimer Theater für das Catering zuständig ist, die Entscheidung bereits ab Sonntag 2. Mai keine Bestellungen mehr entgegen zu nehmen.

Am Ende hatten die Männer der Eintracht stolze 144 Vesperpakete zusammenzustellen. Neben einer ordentlichen Portion Wurstsalat im Glas enthielt ein 10-Euro-Paket auch noch ein Getränk nach Wahl, frisches Bauernbrot, zwei kleine Schokoladentäfelchen und ein Fläschchen Hochprozentiges. Den ganzen Nachmittag wurden die Pakete etikettiert, dekoriert, bestückt und dank einer ausgefeilten Logistik, konnten sie ab 17 Uhr von acht Fahrern innerhalb einer dreiviertel Stunde ausgeliefert werden.

„Was macht Ihr denn als nächstes?“ wollten viele Kunden wissen, die bei herrlichem Frühlingswetter ihre Vesperpakete am späten Samstagnachmittag genießen konnten. „Hoffentlich bald wieder etwas Musikalisches“, beantwortete Vorsitzender Bernd Klein diese häufig gestellte Frage, in der Hoffnung dass sein Chor bald wieder singen darf.