Maibaum zerstört Kinderkarussell.

In Helmshofen ist am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr der dortige Maibaum von bislang drei unbekannten Tätern mittels einer Motorsäge gefällt worden. Der Baum fiel hierbei auf das Kinderkarussell des dortigen Spielplatzes und beschädigte dies schwer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Alle drei Täter waren schlank und trugen Kapuzenpullis und dunkle Hosen.

Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951 / 4800 entgegen.