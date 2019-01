Mahnwache zum Nationalen Gedenktag

Am 27. Januar 1945 ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Daran haben die Mahnwache und das Friedensforum Ellwangen am Fuchseck erinnert. Auch vor der eigenen Haustür haben sich damals Gräueltaten ereignet, so sind die Gefangenen des Hessentaler Todesmarschs auch durch Ellwangen gekommen. Sie wurden unterwegs misshandelt und bei Fluchtversuchen oder wenn sie nicht weiterkonnten, erschossen.

Auch vor dem Schafstall in Neunheim wurde der Opfer gedacht. Zeitzeuge Paul Reeb erzählte eindringlich von den schrecklichen Ereignissen während des Todesmarschs im Schafstall und im Steinbruch in Neunheim, wo Häftlinge erschossen wurden.

„So etwas darf man mit Menschen nicht machen“, habe sein Vater damals gesagt und veranlasst, dass die erschöpften und hungernden KZ-Häftlinge, die meisten polnische Juden, mit Lebensmitteln versorgt wurden. Diese spontane Hilfe der Frauen und Kinder von Neunheim sollte für alle ein Beispiel sein, wenn es darum geht, gegen Unrecht und für Menschenwürde einzutreten, sagte Reeb.

Immer wieder kamen Reeb und Barbara Haas mit den Gottesdienstbesuchern ins Gespräch. Haas Söhne Raphael und Aaron sind für ihre Arbeit über Todesmärsche 1945 erst vergangenen Woche ausgezeichnet worden. Sie setzen sich dafür ein, vor dem Neunheimer Schafstall eine Erinnerungsskulptur aufzustellen.