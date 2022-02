Mahnwache: Bundesregierung soll Rüstungslieferungen an Ukraine stoppen

Das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen hat die Bundesregierung in einem offenen Brief aufgefordert, keine Zielerfassungssysteme für bewaffnete Drohnen und auch keine weiteren Rüstungsgüter an die Ukraine zu liefern. Das Schreiben wurde an Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck adressiert.

Im Einzelnen geht es um die Ausstattung türkischer Kampfdrohnen mit Zielerfassungssystemen, die laut einer Recherche des ZDF von einer südafrikanischen Tochterfirma des deutschen Herstellers Hensoldt hergestellt werden. Die türkischen Drohnen vom Typ Bayraktar TB 2 wurden demnach unter anderem an die Ukraine verkauft und zum Angriff auf prorussische Stellungen im Donbass eingesetzt. Ob die betreffenden Flugkörper mit den Zielerfassungssystemen ausgestattet wurden, hält die Ukraine jedoch geheim, so der Bericht des ZDF.

Nach Ansicht des Aktionsbündnisses hat dieses Ereignis Russland „aufgeschreckt“ und „erheblich zur aktuellen Verschärfung der Lage zwischen der Ukraine und Russland beigetragen“, heißt es in dem offenen Brief.

Das Aktionsbündnis drängt darauf, dass der weitere Export der Zielerfassungssysteme eingestellt werden soll. Der Bund solle dazu auf den Hersteller Hensoldt einwirken. Der Bund hält an dem Unternehmen eine Sperrminorität von 25,1 Prozent.

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sollten auch keine weiteren Rüstungsgüter an die Ukraine geliefert werden. Zur Lösung des Konflikts solle auf das sogenannte Normandie-Gesprächsformat, an dem Russland die Ukraine, Frankreich und Deutschland beteiligt sind, zurückgegriffen werden.