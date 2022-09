Magnus Knecht holt den Titel

Nach den erfolgreichen Vereinsmeisterschaften der vergangenen Jahre hat der TC Ellenberg auch dieses Jahr wieder seine 6. Vereinsmeisterschaft für Aktive und Passive Herren, Frauen und Senioren im Tennis ausgetragen.

Da momentan der Bau des neuen Tennisvereinsheim ansteht, hatten die Vereinsmeisterschaften auf der Baustelle in diesem Jahr ein besonderes Flair. 43 Spieler haben sich im Vorfeld angemeldet.

Im Zeitraum von acht Wochen wurden die jeweiligen Gruppenspiele ausgespielt. Am 10. September fanden dann beim sogenannten „Finaltag“ der Vereinsmeisterschaften spannende und hochklassige Spiele statt. In den Finalspielen am Abend sahen die vielen Zuschauer dann spektakuläres Tennis, in denen sich Magnus Knecht gegen Fabian Knecht bei den Aktiven mit 6:2, 7:5 und Tobias März gegen Jochen Dörrer bei den Passiven zu den Siegern krönten. Bei den sogenannten „Neulingen“ ging der Titel im Modus „Jeder gegen Jeden“ an Florian Rettenmeier.

Bei der Hobbygruppe „Montagsgruppe“ gewann das Finale Stephan März gegen Denny Fritz. Bei den Damen und Senioren wurde in diesem Jahr eine Doppelkonkurrenz mit wechselnden Partnern durchgeführt und es gab spannende und interessante Begegnungen. Hierbei holten sich Denise Pregitzer und Rainer Knecht den Titel.