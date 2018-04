Magische Momente im Stadthallen-Dschungel

Man nehme schauspielerisch und gesanglich begabte Darsteller, tolle Kostüme, sagenhafte Masken, märchenhaftes Bühnenbild, exzellentes Orchester, stimmgewaltigen Chor, spritzige Einfälle und Songs mit Ohrwurm-Qualität wie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ oder „Dir gehört mein Herz“, und fertig ist das Musical. Oder?

Nicht ganz. Die Musicalspezialisten Hakuna Matata haben bei der Premiere von „Dschungelbuch – Das Musical“ wieder mal gezeigt, was noch unentbehrlich ist: Herzblut, Humor und Ausdauer, viel Poesie, ein Hauch Dramatik und eine Prise Sentimentalität. Daraus hat die lustvoll agierende Truppe um Martin Sartor, Dieter Gauß und Franz-Josef Grill einen unwiderstehlich süffigen Cocktail gemixt, der 432 Zuschauern bei der ausverkauften Premiere zu Kopf gestiegen ist. Am Ende eines unvergesslichen Abends gehörten die Herzen den 74 Akteuren auf der Bühne und den Aktiven dahinter. Zusammen sind es mehr als hundert. Auch das Equipment ist gigantisch. Thomas Töpfl führt Regie. Die musikalische Leitung hat Markus Egl. Den Chor studierte Doreen Marx ein.

Wer hätte gedacht, dass man aus der Stadthalle einen dunstigen Dschungel mit tropischen Temperaturen zaubern kann, in dem Palmen, an denen Bär Martin, pardon, Balu sich schubbert, und Musicalträume in den Himmel wachsen? Balus plüschiges Ebenbild prangt lebensgroß im Foyer und begrüßt mit Wölfen, Affen und den freundlichen Herren Franz Berhalter und Johann Töpfl die Besucher. Drinnen bedroht der bitterböse Tiger Shir Khan in Gestalt des grimmigen Hermann Nagler das Menschenjunge Mogli. Die 22-jährige Marlene Ilg gibt als Mogli ihr Debüt und macht das prima. Ihr zur Seite stehen Panther Baghira, in dessen Haut Anita Wiedenhöfer graziös schlüpft, und das Wolfsrudel um Rakscha (Corinna Fallenbüchel) und Akela (Christoph Bruns).

Keine Feier ohne Geier

Und natürlich Balu. Eine Rolle, die Martin Sartor auf den stattlichen Leib geschrieben ist. Nichts bringt ihn aus der Ruhe, wenn er nur genug Honig schlecken kann. Beherzt rettet der große Bär Mogli aus Shir Khans Klauen und der tödlichen Umarmung der giftig zischelnden Schlange Kaa (großartig: Andrea Abele). Eine Wonne sind die vier Geier Thomas Töpfl, Peter Josef Mache, Reinhold Kamm und Dieter Gauß. Im Flieger-Retrolook und gerüstet mit Utensilien wie Messer und Gabel, Würstchen und Flachmann, heben sie ab und besingen die Freundschaft wie einst die Comedian Harmonists, mit deren Story Hakuna Matata 2011 ihren Ruhm begründeten.

Fantastisch ist Dieter Gauß als gerissener und nach der „roten Blume“ des Feuers gierender Affenkönig King Louie. Die blüht – typisch Hakuna Matata – vor der Kulisse von Schloss und Schönenberg. Trotz des braunen Zotteloutfits ist Gauß ein Silberrücken par excellence, der singt wie kein Zweiter.

Ruhe und Gemütlichkeit? Nix da. Magische Momente. Und damit‘s nicht zu rührselig wird, hangelt sich Tarzan (lendenbeschürzt: Gerhard Bradler) durch den Stadthallen-Dschungel. Alles superduper, um es mit Balu zu sagen. Oder mit King Louie: „We make the Jungle great again.“ Und ob. Obendrein für den guten Zweck. Der Erlös kommt Kindern und Jugendlichen in Slums in Perus Hauptstadt Lima zugute.