Mädchen des TV Pfahlheim sind Meister

Die Mädchenmannschaft des Tennisvereins (TV) Pfahlheim hat sich bei der diesjährigen Verbandsrunde die Meisterschaft in der Kreisstaffel 1 gesichert und spielt somit im kommenden Jahr in der Bezirksstaffel 2. Die ersten drei Spiele gegen den TC Heidenheim, den TCW Waldhausen und gegen die TA TV Oberdorf konnten alle gewonnen werden. Am letzten Spieltag reisten die Pfahlheimer Mädchen zur TA SV Eintracht Kirchheim und machten es nochmal richtig spannend. Ersatzgeschwächt verloren sie alle vier Einzel, doch dann zeigten sie Moral und konnten beide Doppel souverän für sich entscheiden. Somit waren nach dem letzten Spieltag die Mannschaften aus Kirchheim, Heidenheim und Pfahlheim punktgleich. Kirchheim hatte das Nachsehen mit einem mehr verlorenen Match. Zwischen Heidenheim und Pfahlheim war ein von Pfahlheim mehr gewonnener Satz letztlich ausschlaggebend, dass sich Pfahlheim den ersten Platz sichern konnte.