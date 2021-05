Mack: „Der neue Koalitionsvertrag ist gut für die Ostalb“

Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist am Mittwoch der Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU vorgestellt worden. „Jetzt für morgen“ heißt der Vertrag, der die Weichen für ein Baden-Württemberg der Zukunft stellt. Der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack hat intensiv an den Koalitionsverhandlungen mitgewirkt. Er sagt: „Der neue Koalitionsvertrag ist gut für die Ostalb.“

In diesem Zuge weist Mack darauf hin, dass auch in den kommenden fünf Jahren wieder massiv in den Landesstraßenbau investiert werden soll. Mack wolle sich in diesem Zusammenhang dafür einsetzen, dass die Umfahrungen entlang der L1060 möglichst schnell geplant werden. Zöbingen, Röhlingen und Eggenrot bräuchten den Ausbau, schreibt Mack in seiner Pressemitteilung.

Erfreulich sei laut Mack zudem, dass das Land für die Sportvereine weitere sechs Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung stellen wird. Davon könnten auch die Vereine auf der Ostalb profitieren.