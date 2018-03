Mütter lernen Deutsch, ihre Kinder spielen

Unter dem Motto „Integration konkret!“ hat das Aktionsbündnis für Flüchtlingshilfe im Ostalbkreis am Donnerstag zu einem Tag der offenen Tür in den Sprach-Spiel-Treff des Freundeskreises Asyl ins Josefinum der Comboni-Missionare in die Rotenbacher Straße eingeladen. Hier unterrichtet Elisabeth Hild ausländische Mütter in der deutschen Sprache, während ihre kleinen Kinder nebenan spielen können, und dabei betreut werden.

Die momentan acht Frauen kommen aus Indien, Kamerun, Kroatien, Rumänien und Syrien. „Es ist eine ganz breite Vielfalt“, sagt Elisabeth Hild. Und darauf legt die Ehrenamtliche Wert: „Es sind nicht nur die Flüchtlingsfrauen, die hier sind, es ist die ganze Breite der Frauen aus aller Welt, die sich hier trifft und untereinander Kontakte bildet.“ Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, Deutsch zu lernen. Die Frauen sollen aber auch eine Gemeinschaft bilden und Toleranz entwickeln.

„Wer den Mut hat, Deutsch zu lernen, ist bei uns immer willkommen“, betont Elisabeth Hild und berichtet, dass seit 2014 insgesamt 37 Frauen den Kurs durchlaufen haben. Eine Frau war drei Jahre hier und ist jetzt auf dem Sprachniveau B2. Andere sind nur einen Monat da. In der Regel sollen die Frauen zumindest auf das A1-Niveau vorbereitet werden. Der Sprachkurs ist für die Frauen kostenlos. Im Anschluss an den Kurs können die Frauen das Kolping-Bildungswerk besuchen, um ihre Deutschkenntnisse weiter zu vertiefen.

Die eigentliche Integration sei aber, so Hild, dass die Leute in der Gemeinschaft ankommen. „Integration ist keine Einbahnstraße. Es geht um Brücken bauen. Und keine Brücke lässt sich nur von einer Seite bauen.“

Durch das Projekt „Integration konkret!“ möchte das Aktionsbündnis für Flüchtlingshilfe bestehende Hürden abbauen und die berufliche Integration fördern. Dem Aktionsbündnis gehören der Ostalbkreis, die Stadt Ellwangen, die Stadt Aalen, die Stadt Schwäbisch Gmünd, die DRK-Kreisverbände Aalen und Schwäbisch Gmünd, die Diakonie, die Caritas Ostwürttemberg und die Malteser an.