Männergesangverein hat engagierte Mitglieder

34 Sänger hat der Männergesangverein Eggenrot. Diese Zahl nannte Vorsitzender Günther Herschlein bei der Mitgliederversammlung im Dorfhaus. Der Junge Chor sowie der Kinderchor hätten sich ebenfalls gut etabliert.

In seinem Rückblick erwähnte Herschlein vor allem das Dorffest, das im vergangenen Jahr vom Männergesangverein ausgerichtet wurde. Die Befürchtung, es fänden sich nicht genug Helfer, habe sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Viele, vor allem junge Leute seien dabei gewesen, um das Zelt aufzustellen und beim Programm mitzumachen. Der Zuwachs an vor allem jungen Sängern mache Mut für die kommenden Jahre.

Eine zweite Herausforderung für die Eggenroter Dorfgemeinschaft war der Bau eines Aufzugs und die Neugestaltung des Eingangsbereichs für das Dorfhaus. Auch hier hätten sich genug Helfer gefunden.

Schriftführer Hermann Felber rief die vielen Veranstaltungen in Erinnerung, unter anderem das Aufstellen des Maibaums. Ohne Geld geht es auch beim Männergesangverein nicht. Und so konnte der Kassierer Bruno Kuhn von einem soliden Kassenstand berichten. Geprüft wurde die Kasse von Helmut Winzinger und Thomas Rieger.

Markus Kuhn, der den Männerchor seit 25 Jahren dirigiert, appellierte an die Sänger, regelmäßig zu den Singstunden zu erscheinen. Er kündigte an, dass der Männergesangverein beim extra dafür gegründeten Virngrund-Jagst-Chor beim Sängerfest in Heilbronndabei ist. Ortsvorsteher Albert Schiele bezeichnete den Verein als eine Gemeinschaft, die maßgeblich zur kulturellen Bereicherung in Eggenrot beiträgt.

Freies Singen für alle

Für 40 Jahre Singen im Chor und zehn Jahre als zweiter Vorsitzender wurde Robert Köder geehrt. Johannes Mayer singt seit 25 Jahren, Wolfgang Maier seit 20 Jahren; er war auch acht Jahre Vorsitzender. Für 50 Jahre aktive und passive Mitgliedschaft wurden Josef Löffelad, für 30 Jahre Bruno Schmid und für 30 Jahre Otto Salat junior geehrt.

Die Wahlen brachten nur geringfügige Veränderungen. Vorsitzender ist Günther Herschlein, Kassierer Bruno Kuhn, im Beirat ist Karl Ziegler. Für Klaus Mayer als Beiratsmitglied folgte Markus Strauß nach. Die übrigen Ämter wie Kassenprüfer, Notenwarte, Fahnenträger und Getränkewarte konnten alle besetzt werden.

Aus der Mitte der Versammlung kam der Vorschlag, ein freies Singen für die Bevölkerung zu initiieren. Die Vorstandschaft will sich bemühen, das umzusetzen. Mit einigen Chorvorträgen wurde die Versammlung beendet.