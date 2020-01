Männer pöbeln in der Marienstraße: Festnahme

Kurz nach 1 Uhr am Mittwochmorgen sind zwei 37 und 22 Jahre alte Männer in Polizeigewahrsam genommen. Sie hatten sich zuvor den Anweisungen von Polizeibeamten widersetzt.

Die beiden Männern waren von den Ordnungshütern dabei beobachtet worden, wie sie in der Marienstraße drohend auf eine Gruppe Jugendlicher zugingen und diese anpöbelten. Der Aufforderung der Beamten, die Jugendlichen in Ruhe zu lassen und sich zu entfernen, kamen die beiden nicht nach. Stattdessen traten sie nun gegenüber den Polizisten in aggressiver Weise auf und beleidigten sie. Nachdem die Männer immer renitenter wurden, nahmen die Beamten sie letztlich mit zur Dienststelle.