Lustvolles Spiel mit Farben und Formen

Mit dem Stuttgarter Maler und Grafiker Simon Dittrich eröffnet das städtische Kulturamt seine diesjährige Ausstellungsreihe. Die von dem Ellwanger Galeristen Bernhard Maier sparsam gehängte Schau mit dem Titel „Ein Tropfen Licht I“ begeistert den Betrachter im freien und lustvollen Spiel der Farben und Formen. Feinfühlig webt Simon Dittrich lichte und luftige Farbgebilde und fügt sie zu wundersamen Neuschöpfungen. Manfred Saller führte in die Werke ein.

Simon Dittrichs Kunst kommt aus dem Herzen. Nichts ist intellektuell überfrachtet oder transportiert verquaste Botschaften. Der großartige Maler und Zeichner, 1940 in Teplitz-Schönau im heutigen Tschechien geboren, entzieht sich jeder stilistischen Benennung. Früh entwickelte er eine autarke, ironisch-skurrile Bildsprache jenseits fassbarer Realität. Gegenständlichkeit ist bestenfalls angedeutet.

Dittrichs eigentliche Welt ist die der Fantasie und des Traums. Fabelwesen wie der „Gealterte Vogelhändler“, der mit barocker Perücke an einen Ellwanger Fürstpropst erinnern mag, ein „Vogellotse“, Käfer und Masken bevölkern auf handgeschöpftem französischem Aquarellpapier stillvergnügt und selbstgenügsam diese Welt voller Wunder. Dittrichs Arbeiten fordern keine wortreiche Erklärung: „Sie sind, was sie sind, und nicht, was sie zu sein vorgeben“, so der Künstler selbst.

Der Wind treibt das „Wolkenmobil“ mit aufgeblasenen Backen vor sich her, die herausgeputzte „Festtagsraupe“ macht sich gemächlich auf, um das Leben „Irgendwo anders“ zu feiern. Ein „Beleuchteter Wegbegleiter“ führt durch Dittrichs Zaubergarten. Umgeben vom „Baumboot“ und blauen Blumen, entdeckt der Betrachter Wegbeschreibungen, die zu Sehnsuchtsorten der Fantasie navigieren.

Immer wieder unerwartete Blickwinkel

Vegetabile Formen schlängeln sich scheinbar ziellos und schmiegen sich zum „Botanischen Garten“ der besonderen Art. Linien gleiten frei fließend dahin und lassen keine räumliche oder zeitliche Einordnung zu. Das „Geschneiderte Glück“ und das „Familientreffen der Fenster“ öffnen dem Reisenden neue, unerwartete Blickwinkel. „Köpfe“ wie der von Kafka belegen die Meisterschaft des Künstlers als Porträtist.

„Es ist eine Ausstellung für Genießer“, so Bürgermeister Volker Grab in seiner Begrüßung. Wer sie gesehen hat, kann dem nur zustimmen.