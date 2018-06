„Luftschloss“-Festival geht in die zweite Runde

Der Freitagabend vor den Heimattagen ist gerettet: Am 20. Juli ab 18 Uhr startet das „Luftschloss“-Festival mit angesagter Livemusik für junge Leute in die zweite Runde. Bei der Premiere im Sommer 2017 brachten vier Bands und 550 Besucher den Schafstall des Ellwanger Schlosses zum Beben. Hinter den Kulissen machte das junge Organisationsteam um Tobias Ilg, Richard Krombholz und Johannes Jakob das Festival zu dem, was es war: Ein Riesenerfolg. Der beflügelte: „Wir haben uns schnell entschieden, das Festival wieder zu veranstalten“, sagt Simon Zitzmann, verantwortlich fürs Marketing. Aus lauter Liebe zu Ellwangen, zum Ellwanger Kultursommer und zu guter (und lauter) Musik mit Schwerpunkt Hip-Hop, Rap und Indie.

Geboren wurde die Idee von jungen Ellwangern nach dem Abi 2013. Als Studenten und Azubis in alle Winde verstreut, hält der „Freundeskreis Bergfest“ Ellwangen die Treue. 2017 setzte die Freunde alles auf eine Karte und beschlossen, mit Unterstützung der Stadt und der Kulturinitiative Sommer in der Stadt den Traum vom Luftschloss getreu der Devise „Mach mal was“ wahr werden zu lassen. Den Kopf noch immer in den Wolken, das Herz sowieso am rechten Fleck, haben sie das Festivalformat 2018 deutlich aufgestockt.

Sieben Bands heizen im Schafstall ein

Das Line-up ist mit sieben Bands beachtlich. LazyKalle, ein DJ-Duo aus Leipzig und Dresden, kommt mit instrumentalem Hip-Hop nach Ellwangen, die Lokalmatadoren 6 Feet Further mit einem gepflegten Mix aus Jazz, Blues und Metal. Aus Fürth reist Johnny Rakete mit entspanntem Rap an. MC Smook aus Issum hat Cloud Rap, eine Hip-Hop-Spielart, im Gepäck. Aus Stuttgart kommen die Rikas, „die schwäbischen Red Hot Chili Peppers“, so Zitzmann, aus Berlin der junge Hugo Nameless. Tom Thaler & Basil aus Mannheim und Ludwigshafen heizen mit Hip-Hop auf Elektrobeats ein. Zur After-Show-Party legt ein DJ auf.

Die ersten Auftritte sollen auf der neuen Außenbühne stattfinden. Am Foodtruck „Illerbuben“ können sich die Fans mit Burger & mehr stärken. Süffige Cocktails mixt wieder Barkeeper Toni von der Manhattan Bar. Auch die Jungs von Moose Sophisticated Syrup sind wieder am Start.

An einem lauen Sommerabend alte Freunde treffen, neue Leute kennenlernen bei guter Musik und sonstigen feinen Zutaten – willkommen im Luftschloss. Los geht’s am Freitag, 20. Juli, um 18 Uhr im Schafstall des Schlosses.