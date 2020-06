Luftleere Reifen überführen Fahrerin als Verursacherin mehrerer Unfälle

Weil sie mit luftleeren Reifen unterwegs war, ist am späten Freitagabend eine 55-jährige Frau als Verursacherin mehrerer Unfälle ermittelt worden. Gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Onolzheimer Hauptstraße ein Auto unterwegs sei, das auf luftleeren Reifen fahren würde, dass die Funken nur so spritzten. Die hinzugekommenen Beamten erkannten bei der 55 Jahre alten Fahrerin sofort, dass sie deutlich betrunken war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sie zuvor Unfälle verursacht, bei denen ihre Reifen so stark beschädigt wurden, dass sie die Luft verloren hatten. Die Frau hatte einfach auf den Felgen ihre Fahrt nach Hause fortgesetzt. Hierbei fiel sie dann anderen Autofahrern auf, welche dies der Polizei meldeten. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau erwarten nun mehrere Anzeigen.