Luftballone zeigen kilometerweit Flagge gegen Diskrimierung und Rassismus

Unter dem Motto „Fußball vereint – gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung“ hat am 3. Juni im Rahmen des Fußballspiels der Nationen auf dem Sportgelände in Rindelbach ein Luftballonweitflug-Wettbewerb stattgefunden.

Fast 500 Kilometer weit geflogen

Über 200 Luftballons suchten dabei ihren Weg in den Himmel. Davon wurden insgesamt elf Karten an die Stadt Ellwangen zurückgesandt. Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle und Integrationsbeauftragter Jürgen Schäfer konnten im Ellwanger Rathaus die Preise an die glücklichen Gewinner überreichen. Den ersten Platz ergatterte sich Laurenz Jäckl, der sich über ein Trikot von Orel Mangala (VfB Stuttgart) freuen durfte. Sein Luftballon flog mit 422,78 Kilometern am weitesten. Der zweite Platz ging an Bennett Sekler, der ein Trikot von Etienne Amenyido (St. Pauli) gewann. Die weiteren Gewinner sind: David Knezevic, Jannis Ruck, Oskar Gross, Amelie Brenner, Emma Kerling, Anna Kerling, Ruven Fauser, Ava Fuchs und Benjamin Barth. Foto: privat