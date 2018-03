Ludwig Erhard in der Karikatur

„Vater des Deutschen Wirtschaftswunders“ wird Ludwig Erhard genannt. Dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister und Bundeskanzler ist eine Karikaturenausstellung im Foyer des Ellwanger Rathauses gewidmet.

Die Wanderausstellung der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ wurde im Rahmen der Veranstaltung „Arbeitgeber im Dialog“ eröffnet. Erhard(1897 bis 1977) bereitete die Währungs- und Wirtschaftsreform 1948 vor, war von 1949 bis 1963 Wirtschaftsminister und von 1963 bis 1966 Bundeskanzler. Legendär sind die Maßhalte-Appelle des leidenschaftlichen Zigarrenrauchers und Schöngeistes. Erhard gilt als Mitbegründer der sozialen Marktwirtschaft.

Die soll auch noch morgen ein Erfolgsmodell sein. Denn die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ein überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, hat das Ziel, das Wirtschafts- und Sozialsystem nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft zu erneuern. Sie wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert.

Zu wenig Marktwirtschaft in der GroKo

Florian Maier von Südwestmetall kritisierte in seiner Begrüßung die zu geringe Betonung marktwirtschaftlicher Elemente im Koalitionsvertrag der GroKo. Ein echter Schlag, seien die geplanten Einschränkungen bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen. Denn sie böten Arbeitslosen einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek warb für die Europäische Ausbildungs- und Transfer-Akademie.

Jörn Hendrich Block, in Trier Professor für Unternehmensführung, sprach über Start-Ups und Familienunternehmen. Deutschland habe die meisten Hidden Champions auf der Welt. Diese seien in Nischenmärkten tätig, machten viel eigene Forschung, hätten eine geringe Mitarbeiterfluktuation, eine hohe Ausbildungsquote und viele Patente. Start-Ups dagegen könnten mit ihren Neuheiten einen ganzen Markt verändern. Block regte deshalb Kooperationen der etablierten Unternehmen mit Start-Ups an.

In einer Podiumsdiskussion wurde das Thema weiter vertieft. Johannes Lutz, Geschäftsführer Mark3D aus Aalen, Florian Maier von der Heidenheimer Maschinenfabrik Christian Maier, Landrat Klaus Pavel und Nikolaus Albrecht, Geschäftsführer von Facility Network in Ellwangen diskutierten mit Moderatorin Annette Schmidt über die neue Generation von Hidden Champions im ländlichen Raum. „Wir haben in Aalen die forschungsstärkste Hochschule im ganzen Ländle“, freute sich Pavel über die beabsichtigte Einrichtung eines Digitalisierungszentrums in Aalen. Man wolle auch in 20 Jahren so gut dastehen wie heute.