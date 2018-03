Lovis Werner ist neuer Jugendwart der Feuerwehr

Thomas Fuchs ist bei der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Ellwangen als Jugendwart verabschiedet worden. Neuer Jugendfeuerwehrwart wurde Lovis Werner, sein Stellvertreter ist Benjamin Feil.

Für seine Verdienste um die Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg hat Thomas Fuchs die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg bekommen. Überreicht hat sie Kreisjugendfeuerwehrwart Daniel Meyer.

„Die Jugendarbeit lag mir immer sehr am Herzen“, sagte Thomas Fuchs. Er war seit 2013 Jugendwart, zuvor stellvertretender Jugendwart, dann kommissarischer Jugendwart und seit 2008 Betreuer. Lovis Werner war bis jetzt stellvertretender Jugendwart, Benjamin Feil, sein Stellvertreter, war Schriftführer.

Fuchs dankte dem Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann für sein offenes Ohr für die Jugendfeuerwehr und für die Unterstützung mit Rat und Tat. Dem Ellwanger Abteilungskommandanten Rainer Babbel dankte er für die sehr gute Zusammenarbeit.

Nachwuchs für die aktive Wehr

In der Jugendabteilung werden 19 Jugendliche von zehn Betreuern betreut. „Die Kameradschaft innerhalb der Jugendfeuerwehr ist sehr gut“, lobte Fuchs. 2017 habe man ein neues Zelt anschaffen können. Fuchs erinnerte unter anderem an den Wettbewerb zur Leistungsspange, Berufsfeuerwehrtag, Zeltlager, Jahresgottesdienst und das Jugendfeuerwehrturnier in Schwabsberg. Lovis Werner informierte über 40 Übungsabende. In der Hälfte der Zeit gehe es um Feuerwehrtechnik, die andere Hälfte werde mit Sport, Spielen und Ausflügen verbracht. Die aktive Wehr unterstützte die Jugendwehr wieder bei einigen Übungen mit der Darstellung von Verletzten. Die Übungsbeteiligung lag bei etwa 85 Prozent. Den Kassenbericht trug Benjamin Feil vor, den Prüferbericht Lukas Bäuerle.

Nick Israel tritt in die Abteilung Pfahlheim über, Tim Kailer in die Abteilung Rindelbach, Steffen Hillenmeyer in die Abteilung Eggenrot und Lukas Bäuerle in die Abteilung Rindelbach. 15 Jugendliche sind neu eingetreten, so hat die Jugendfeuerwehr jetzt 26 Mitglieder. Zum neuen Kassenprüfer wurde Florian Kohnle gewählt. Neuer Jugendsprecher wurde Marvin Wünsch, sein Stellvertreter wurde Jonas Syrowatka.

Bürgermeister Volker Grab lobte das Engagement der Jugendfeuerwehr und freute sich über die 15 Neuaufnahmen. „Klasse, dass ihr das macht“, sagte er und würdigte die Kameradschaft und die Freundschaft. Auf Thomas Fuchs sei immer Verlass gewesen, sagte Grab und hob den Einsatz der Jugendwehr bei der Kleiderkammer für die Flüchtlinge und beim Befüllen des Eisweihers hervor. Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann freute sich ebenfalls über die 15 Neuzugänge. Das sei ganz toll: „Wir haben keine große Werbung gemacht.“ Fuchs habe die Jugendwehr sehr gut geführt und sei mit bestem Beispiel vorangegangen.