Eine Ellwangerin oder ein Ellwanger kann sich über 100 000 Euro freuen. Denn dieser Gewinn geht in die Stadt an der Jagst. Das hat Lotto Baden-Württemberg am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Demnach hat der glückliche Losbesitzer bei der Samstagsziehung am 12. Februar richtig gelegen. Wem der Schein gehört, ist bislang noch nicht bekannt, so das Unternehmen.