Lordi spielt beim 22. Summer Breeze in Dinkelsbühl

Rund 40 000 Metal-Fans werden am 14. August nach Dinkelsbühl pilgern, wenn das Summer Breeze Open Air zum 22. Mal seine Pforten öffnet. Dann verwandelt sich das Flugfeld des Aeroclubs in Sinbronn wieder zu einem Mekka für alle, die es gerne laut, wild und schrill mögen. Zum größten Metal-Festival Süddeutschlands werden 130 Bands erwartet. Darunter wieder viele Hochkaräter. Zum Line-Up gehören in diesem Jahr keine geringeren, als Bands wie die walisische Gruppe „Bullet For My Valentine“ oder die schwedische Band „In Flames“, die bereits vor sechs Jahren die Herzen tausender Metaller auf dem Summer Breeze höher schlagen ließ. Und auch Fans des Eurovision Songcontest kommen in diesem Jahr beim Summer Breeze auf ihre Kosten. Die finnische Band „Lordi“, die 2006 mit dem Song „Hard Rock Hallelujah“ beim ESC gewonnen hatten, gehen in Dinkelsbühl an den Start. Das Festival ist aktuell noch nicht komplett ausverkauft. Auf der Homepage sind immer noch Festivaltickets für je 133 Euro erhältlich. Wer keine Zeit für den kompletten Festivalbesuch hat, kann sich ein Tagesticket in Form von E-Tickets für die Tage Donnerstag, Freitag und Samstag zu je 66,60 Euro sichern. Foto: Roman Hilser