Lockdown in Ellwangen: Es zehrt an den Nerven

Noch eine Woche Lockdown. Starten Handel und Gastronomie dann wieder durch? Verena Kiedaisch kann das nicht einschätzen, wie sie sagt. Händlern und Gastronomen komme es jetzt auf Planbarkeit an. Heißt? „Sie wollen aufmachen und auflassen, aber keinen dritten Lockdown.“ Redakteur Alexander Gässler hat mit der Ellwanger Citymanagerin gesprochen.

Frau Kiedaisch, wie lange hält der Ellwanger Einzelhandel noch durch?

Die Situation der Händler, die aufgrund der Coronaverordnung geschlossen haben, ist sehr schwierig. Je schneller eine Lockerung kommt, desto besser. Die aktuell sehr unsichere Situation belastet nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, sondern zehrt auch an den Nerven. Die psychische Belastung ist immens. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Händler eine rasche und zuverlässige Perspektive bekommen. Wenn es einen konkreten Termin für dauerhafte Öffnungen gibt, dann halten die Händler auch bis dahin durch – sie können auf ein positives Ziel hin planen. Wir werden die Ellwanger Händler Ende nächster Woche in Form eines Online-Austauschs treffen und haben dann ja auch konkretere Informationen darüber, wie es nach dem 14. Februar weitergeht.

Und wie lange hält die Ellwanger Gastronomie durch?

Für die Gastronomie gilt das gleiche wie für den Handel: Außer unter der finanziellen Belastung leiden die Betreiber immens darunter, dass sie nicht wissen, wann und in welcher Form sie wieder richtig öffnen dürfen. Wir hatten diese Woche einen Austausch zwischen einem Team der Stadtverwaltung und mehr als 15 Ellwanger Betrieben. Alle, die dabei waren, stehen in den Startlöchern für eine Wiedereröffnung und wollen wieder ihre Gäste vor Ort empfangen. Allerdings weiß aktuell keiner, wann dies sein wird. Nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr wird natürlich befürchtet, dass die Gastronomie nicht als eine der ersten Bereiche wieder öffnen darf. Auch hier wird gefordert, dass es möglichst bald einen verbindlichen Termin gibt, auf den hin die Betriebe planen können.

Wer ist im Moment besonders betroffen?

Wie in den vergangenen Monaten schon oft beschrieben, sind die stationären Textilhändler von den Schließungen besonders betroffen. Sie haben Saisonware, die im Winter nicht oder nur in geringem Maße verkauft werden konnte. Die Lager sind noch voll, die Frühjahrsware ist schon da oder trifft jetzt ein und muss bezahlt werden. Und dann muss der Textiler auch den Einkauf für die nächsten Monate planen. Hier herrscht verständlicherweise eine große Unsicherheit, denn die neue Ware wird nur bei einer umfassenden Öffnung der Geschäfte nachgefragt. Aber es gibt auch andere Branchen, die aufgrund der Saisonalität ihrer Produkte besonders betroffen sind . . .

Zum Beispiel?

Denken Sie nur an die Gartenmärkte, Blumenläden, Geschäfte mit Dekorationsartikeln speziell für Weihnachten oder Ostern und weitere. Die Schließungen kurz vor Weihnachten, die auch einen Abholservice untersagten, haben alle Geschäfte mit gefragten Geschenkartikeln stark belastet. Vergessen dürfen wir auch nicht die vielen Dienstleister wie Friseure, Reisebüros, Fitnessstudios. Ich bin sicher, dass jeder Betrieb – egal welcher Branche –, der gerade nicht oder nur mit Teilsortimenten geöffnet haben darf, sich zu Recht besonders betroffen fühlt.

Wer profitiert von der momentanen Situation?

Alle Geschäfte, die auch in Zeiten des Lockdowns geöffnet hatten oder jetzt haben und alle Sortimente anbieten, werden natürlich angenommen. Die Marktbeschicker des Wochen- und des Bauernmarkts berichten von einem sehr guten Zuspruch. Auch die ansässigen Metzger werden rege frequentiert. Alle Sortimente rund um Haus und Garten oder für die „Freizeit daheim“ – wie alles rund ums Fahrrad – wurden in den Monaten vor dem aktuellen Lockdown sehr gut nachgefragt. Wir sind dankbar für jeden Einkauf, der vor Ort getätigt werden kann und nicht zwingend bei den international tätigen Online-Händlern vorgenommen wird.

Welche Lockerungen muss es jetzt dringend geben?

In allen Bereichen sehnen sich die Menschen nach Lockerungen – das reicht vom Schulbetrieb über den Einkauf, Sport, Essen gehen, Freunde treffen bis hin zu Reisen. Daher glaube ich, dass es auch – sobald es möglich ist – in allen Bereichen moderate Lockerungen geben sollte. Was aber die vielen Gespräche der letzten Monate, Wochen und Tage auch gezeigt haben: Was keiner möchte, sind zu rasche und umfassende Lockerungen, die zu wieder steigenden Infektionszahlen mit einem erneuten Lockdown führen.

Mit welchen kreativen Ideen kam der Handel durch die Krise?

Es sind vor allem die digitalen Angebote, die gut angenommen wurden. Dabei ist die Bandbreite groß und die Angebote sind sehr vielfältig. Sie reichen vom „Schaufenstershopping“ über Präsentation von Waren auf der eigenen Homepage oder in den sozialen Medien mit Bestellservice bis hin zur Modenschau auf Youtube und zum eigenen Online-Shop. Alle Händler, die hier aktiv sind, berichten von einem guten Zuspruch, wenn auch die Umsätze nicht mit denen vergleichbar sind, die bei regulärer Ladenöffnung erzielt werden.

Und die Gastronomie?

Auch die Gastronomie hat sehr rasch auf die veränderten Umstände reagiert, fast alle Betriebe bieten Speisen zum Mitnehmen an. Das Angebot reicht von warmen Speisen zum direkten Verzehr bis hin zu den „Päckle to go“, bei denen man das perfekt vorbereitete Essen abholt und zu Hause fertigmacht, wann man möchte. Auch zum Kalten Markt gab es viele besondere und kreative Pakete der Gastronomie. Bei der Bewerbung der Angebote von Handel und Gastronomie spielen die digitalen Medien eine ganz wichtige Rolle: Speisekarten im WhatsApp-Status, Bilder und aktuelle Infos in Google Business, Storys in Facebook oder auf Instagram und die eigenen Homepages der Unternehmen sind nur einige Beispiele dafür. Hier haben die Ellwanger Betriebe schnell und gut reagiert und ihre digitale Präsenz deutlich erhöht.

Welche Lehren ziehen Handel und Gastronomie aus der Krise?

Mit den Kunden nicht nur live in Kontakt zu sein, sondern darüber hinaus auch über die digitalen Medien in Kontakt zu bleiben, das wird sicherlich in Zukunft eine höhere Bedeutung als vor der Pandemie haben. Auf der anderen Seite haben alle die Erfahrung gemacht, dass „online“ das reale Erleben mit allen Sinnen nicht ersetzen kann. Dies zeigen die Rückmeldungen der Kunden ganz deutlich. Den Einkauf und das Geschäft als Ort der Begegnung und des Wohlfühlens zu gestalten, ist eine Chance des Handels gegenüber dem „Online-Shopping“.

Click und Collect: Ein Modell über die Zeit der Pandemie hinaus?

Bestimmt werden viele dieser Angebote erhalten bleiben, da sie zum realen Einkaufen die Möglichkeit des Kundenkontakts und zusätzlichen Umsatzes bieten. Auch die Kunden bekommen damit die Möglichkeit, sich noch besser über die Angebote in Ellwangen zu informieren und außerhalb der Ladenöffnungszeiten Produkte zu sehen und zu bestellen.

Sichern hybride Geschäftsmodelle die Zukunft des stationären Handels?

Ich bin davon überzeugt, dass es beides braucht. In erster Linie ein Ladengeschäft, in dem sich die Kunden wohlfühlen und das ausgesuchte Produkte mit bestem Service bietet. Dieses Pfund des stationären Handels gilt es weiter auszubauen. Die Nutzung sozialer Medien und den Online-Verkauf über bestehende oder eine eigene Plattform sehe ich ergänzend und halte ich für ausgesprochen wichtig. Man kann mit Kunden in Kontakt bleiben, neue Kundengruppen gewinnen, zusätzliche Umsätze generieren, aber vor allem auch immer wieder spannende Geschichten aus seinem Geschäft, zu Neuem, zu Aktionen erzählen und damit viele Menschen erreichen.

Welche Unterstützung können Citymanagement und Wirtschaftsförderung geben?

Bereits jetzt unterstützen wir als Stadtverwaltung in vielfältiger Weise. Wir sind mit den Gastronomie- und Handelsbetrieben im Austausch, greifen die Anregungen und Wünsche auf und versuchen diese nach Möglichkeit umzusetzen. Wir informieren auf der städtischen Homepage über aktuelle Angebote und Öffnungszeiten von Handel und Gastronomie. Wir informieren Handel und Gastronomie über Fortbildungsangebote hinsichtlich der Digitalisierung, bieten Best-Practice-Beispiele und Workshops für dieses Thema an. Das Stadtmarketing informiert über die Facebook-Seite „Ellwangens Beste Seiten“ über die Angebote. Da die Seite eine hohe Zahl an Abonnenten hat, schaffen wir damit zusätzliche Reichweite für unsere örtlichen Betriebe.

Welche Hilfen gibt es noch?

Gastronomiebetriebe können mit jeweils zwei Bannern an den ausgewiesenen öffentlichen Flächen im Stadtgebiet auf ihre Abholangebote aufmerksam machen. Interessierte Betriebe melden sich hierzu beim Ordnungsamt, das die Plakatierung genehmigt und koordiniert. Wir möchten die Gastronomie und bei Bedarf den Handel bei der Suche nach Personal für die Zeit nach dem Lockdown unterstützen und planen daher, eine „Minijobbörse“ für beide Bereiche ins Leben zu rufen. Die Sondernutzungsgebühr für Flächen der Außenbewirtschaftung und weitere Sondernutzungen wie Warenauslagen, Schirme und so weiter bleibt für die Zeit der Pandemie ausgesetzt.

Welche Erfahrungen haben Handel und Gastronomie mit der Corona-Hilfe des Bundes gemacht? Fließt das Geld jetzt, für wen und wie viel?

Es gibt unterschiedliche Erfahrungen der Betriebe. Die meisten berichten über erste Abschlagszahlungen, die sie erhalten haben. Allerdings stehen noch größere Summen aus. Die Anträge können erst spät gestellt werden. Hier herrscht grundsätzlich eine Unzufriedenheit.

Sind weitere Leerstände in der Ellwanger Innenstadt zu befürchten?

Aktuell sind uns keine Ladenschließungen bekannt, bis auf die altersbedingte Schließung der BuchBar. Im Gegenteil: Es gibt Interessenten, die neue Geschäftsmodelle in Ellwangen umsetzen möchten. Und wir sind gespannt auf die Resonanz auf unser City-Startup-Förderprogramm, das im Frühjahr an den Start geht.

Inwieweit ist die Stadt von Insolvenzen der Filialisten wie der Modekette Adler betroffen?

Wir haben nach wie vor den Stand, dass die Filialen von Adler weiterbetrieben werden. Weitere Insolvenzen, die Standorte in Ellwangen betreffen, sind uns nicht bekannt.

7 Prozent Mehrwertsteuer: Lichtblick für die Gastronomie

Die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie wird verlängert. Es bleibt bis Ende 2022 beim verringerten Satz für Speisen von 7 Prozent. Darauf hat sich die Berliner Koalition geeinigt. Für Martin Hald ist das „ein Lichtblick“. Es sei sehr erfreulich, wenn man mal was erreiche, meint der Inhaber des Landgasthofs Hirsch in Neunheim und stellvertretende DEHOGA-Vorsitzende der Ostalb.

Hald hofft, dass die Gastronomie so schnell wie möglich aufmachen darf und dass die versprochenen Corona-Hilfen fließen. Der 15. Februar sei für Lockerungen im Hotel- und Gaststättengewerbe eventuell zu früh, sagt er. Aber Hald sieht durchaus Chancen für den 1. März. Das sei auch wichtig für die Angestellten, die zu 100 Prozent in Kurzarbeit seien.

Wie Hald weiter sagt, stehen inzwischen 15 Gaststättenbetriebe auf der Ostalb auf der Kippe. Außerdem zwei Hotels. Er rechnet mit Arbeitslosen in dreistelliger Zahl. Das sei nicht zu unterschätzen, warnt er