Lockdown im Ellwanger Rathaus

Aufgrund des erneut durch die Bundes- und Landespolitik beschlossenen Lockdowns, schließt die Ellwanger Stadtverwaltung alle städtischen Dienststellen ab Mittwoch, 16. Dezember. Dazu gehören auch das Alamannenmuseum, das Jugend- und Kulturzentrum sowie die Stadtbibliothek. Auch die Musikschule wird geschlossen, ausgenommen davon ist lediglich der der Distanz- beziehungsweise Online-Unterricht. Die Schließung der städtischen Einrichtungen gilt zunächst befristet bis zum 10. Januar.

Um eine Notfallversorgung zu gewährleisten, gilt grundsätzlich: Persönliche Besuche in den Dienststellen der Stadtverwaltung sind nur in dringenden Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Terminabsprache mit der zuständigen Dienststelle möglich.

Bis auf den 24. Dezember und den 31. Dezember ist die Verwaltung telefonisch und per E-Mail erreichbar und zu den regulären Dienstzeiten besetzt. Um die Mitarbeiter zu schützen und die Zahl der Neuinfektionen gering zu halten, ist die Stadtverwaltung in den kommenden Wochen jedoch nicht in voller Stärke besetzt.

Die Grundbucheinsichtsstelle ist zwischen dem 23. Dezember und 6. Januar nicht erreichbar. In dringenden Angelegenheiten können sich Bürger an das Grundbuchamt in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 79690, wenden.

Soweit möglich, werden Fragen, Antragstellungen und Beratungsgespräche über elektronische Kanäle geklärt. Die städtischen Kontaktdaten liegen der nächsten Ausgabe der Stadtinfo bei und können auf der Homepage unter der Rubrik „Ellwangen für alle-Rathaus-Verwaltung-Ämter“ eingesehen werden.

Bei Bebauungsplanverfahren gilt momentan folgende Regelung: Die Unterlagen zu laufenden Bebauungsplanverfahren werden im Internet veröffentlicht. Dabei können die Unterlagen zu laufenden Bebauungsplanverfahren auf der städtischen Webseite unter www.ellwangen.de/bekanntmachungen eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Die auf der städtischen Homepage eingestellten Unterlagen können auf Anfrage in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Hierzu wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07961 / 84387 oder per E-Mail unter stadtplanung@ellwangen.de gebeten. Auskünfte können unter der gleichen Telefonnummer gegeben werden oder es kann bei Bedarf ein Termin zur Einsichtnahme im Rathaus, Spitalstraße 4 in Ellwangen, vereinbart werden.

Während der oben genannten Frist können schriftlich oder per E-Mail an stadtplanung@ellwangen.de, telefonisch oder nach Terminvereinbarung mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung des Bebauungsplans unberücksichtigt bleiben können.

Aktuelle Informationen zur weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie gibt es unter folgendem Link: www.baden-wuerttemberg. de