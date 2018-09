Lkw fährt auf Lkw auf: 39-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstagvormittag ist auf der A6 ein Lkw auf einen Hängerzug aufgefahren. Ein 39-Jähriger wurde schwer verletzt.

Am Dienstag um kurz nach 09:15 Uhr ware in 39-jähriger Lkw-Fahrer auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Kirchberg/J. und Wolpertshausen, auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Hier übersah der 39-Jährige einen Hängerzug eines 45-Jährigen. Dieser fuhr wegen eines Rückstaus langsam.

Trotz einer Ausweichbewegung nach links prallte der Sattelzug auf den Hänger des vorausfahrenden Lastkraftwagens. Ein zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen fahrender Klein-Lkw wurde dabei ebenfalls beschädigt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein hinter dem Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen fahrender weiterer Klein-Lkw beschädigt.

Der 39-jährige Sattelzugfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt etwa 195.000 Euro. Zum Binden von ausgelaufenem Kraftstoff war die Feuerwehr Ilshofen im Einsatz. Die Autobahn 6 wurde zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge voll gesperrt. Es bildete sich deswegen ein Rückstau von bis zu 20 Kilometern. Die ausgeschrieben Umleitungsstrecke war stark belastet. Auch hier kam es zu Rückstau und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Bereich des Staus kam es auf der BAB 6 noch zu zwei weiteren, kleineren Unfällen beim Fahrstreifenwechsel. Hierbei entstand allerdings jeweils nur Sachschaden.