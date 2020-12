Livestream aus Beersbach, Pfahlheim und Röhlingen

Da das Weihnachtsfest nicht wie gewohnt gefeiert werden und nicht jeder einen Platz in der Kirche bekommen kann, hat die Seelsorgeeinheit Pater Philipp Jeningen Ost einen Livestream der Weihnachtsgottesdienste in Zusammenarbeit mit der Firma SLS Veranstaltungstechnik organisiert. Somit können alle Gläubigen, auch aus anderen Gemeinden und Orten, die Gottesdienste aus Beersbach, Pfahlheim und Röhlingen von zu Hause aus mitfeiern.

Folgende Gottesdienste werden übertragen: am 24. Dezember um 17 Uhr aus Beersbach, am 25. Dezember um 10 Uhr aus Pfahlheim und am 26. Dezember um 10 Uhr aus Röhlingen. Das ist der Link dazu: www.se-philippjeningen-ost.de

Außerdem erhält jeder Haushalt der Seelsorgeeinheit ein Weihnachtspäckchen, sodass die Gemeinden auf eine andere Art und Weise an Weihnachten miteinander verbunden sind. Das Weihnachtspäckchen beinhaltet unter anderem ein Friedenslicht, einen Krippen-Anhänger und den Pfarrbrief. Die Päckchen werden von den Sekretärinnen der Pfarrämter, fleißigen Helfern aus Kirchengemeinderäten und Ministranten verpackt und ausgeteilt.