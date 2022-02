Lithiumbrände sind unberechenbar

Von der elektrischen Zahnbürste über die Motorsäge bis hin zum Smartphone oder dem Elektroauto – Lithium-Akkus sind mittlerweile in einer Vielzahl von Produkten verbaut. Innovation der Industrie einerseits, Herausforderung für die Feuerwehren andererseits – denn neben der Ressourcenthematik stellt der „Hightech-Stoff“ bei unsachgemäßer Behandlung ein nicht zu unterschätzendes Brandschutzrisiko dar. Was zu beachten ist und wie Lithiumbrände gelöscht werden können, hat Roland Meider, Brandschutzbeauftragter und Sachverständiger für Lithiumbrände beim Brandschutzcenter Ostalb, im Rahmen des WiRO-Unternehmertreffs digital erklärt.

Seit 32 Jahren ist Roland Meider aktiv bei der Stützpunktfeuerwehr in Ellwangen. So bringt er einiges an Expertise im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz mit. Anschaulich präsentierte er, wie unberechenbar und unkontrolliert Brände von Lithium-Ionen-Akkus ablaufen können. Ursache sei häufig deren Überladung oder externe Wärmeeinflüsse. Durch die Wärmeentwicklung im Akku könne es zum Druckaufbau und einer unkontrollierten Wärmefreisetzung kommen. Eine Kurzschlussreaktion führe dann schnell zum Zellbrand.

„Eine große Herausforderung stellt der sogenannte Thermal Runway dar“, erklärte Meider. Dabei handele es sich um eine selbstverstärkende exotherme chemische Reaktion. „Da ein Akku aus mehreren Zellen besteht, kommt es immer wieder zu neuen Entzündungen, die teils sehr unberechenbar voneinander ablaufen.“

Doch wie löscht man einen Lithiumbrand? Anhand eindrucksvoller Videos aus Feuerwehrübungen zeigte Meider, dass selbst Metallbrandlöscher an ihre Grenzen stoßen können. Seine Empfehlung: Mit Wasser löschen, denn dies habe eine kühlende Wirkung. „Da aber der Austritt großer Mengen toxischer und brennbarer Gase nicht unterbunden wird, besteht trotzdem weiterhin eine Explosionsgefahr“, warnte der Sachverständige. Daneben seien Löschgranulate ein weiteres Mittel der Wahl, da sie durch die Abdeckung der brennbaren Stoffe diesen Sauerstoff entziehen und brennbare Gase reduzieren. „Je mehr der Akku abgedeckt wird, desto höher ist der Kühleffekt und desto besser kann die Brandausbreitung eingedämmt werden.“

Um es aber gar nicht erst bis zum Brand kommen zu lassen, gene es einige vorbeugende Maßnahmen, insbesondere bei Transport und Lagerung mithilfe spezieller Lager- und Quarantänebehälter. Auch für den Ladevorgang seien solche Boxen sinnvoll.

Was bedeute das nun für den Endkunden? Geht vom E-Auto in der heimischen Garage oder dem Smartphone in der Hosentasche ein unberechenbares Gefahrenpotenzial aus? „Bei pfleglicher und sachgemäßer Behandlung sind Lithium-Ionen-Akkus relativ sicher“, beruhigte Meider. Wichtig sei es aber, das Bewusstsein und die Gefahrenvorsicht in der Bevölkerung zu schärfen.