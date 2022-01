Liselotte Dirheimer feiert 100. Geburtstag

Im Kreise ihrer vier Kinder hat vor kurzem Liselotte Dirheimer ihren 100. Geburtstag feiern können.

Liselotte Dirheimer wurde am 17. Januar 1922 in Fellbach als Liselotte Minder geboren und ist in Unter- beziehungsweise Oberriffingen aufgewachsen. Ein Jahr nach Kriegsende heiratete sie am 21. April 1946 ihren Mann Josef, der bereits 1963 verstarb.

Aus der Ehe gingen die Kinder Josef, Karl, Gerhard und Elsbeth hervor. Ihr Leben war neben der Familie, dem Arbeiten auf dem Bauernhof und dem Baugeschäft Dirheimer gewidmet. Daneben war sie auch in der Kirchengemeinde engagiert und war über ein halbes Jahrhundert lang Messnerin in der Sebastianskapelle in Dettenroden. Mittlerweile ist Dirheimer achtfache Großmutter und 16-fache Ur-Großmutter.

Gleichwohl wurde ihr runder Geburtstag nun im eher kleinen Kreis in „Elkes-Land-Wirtschaft“ in Westhausen-Lindorf gefeiert. Bei der Feier gratulierten auch Oberbürgermeister Michael Dambacher, Röhlingens Ortsvorsteher Walter Schlotter und der Sprecher der Dorfgemeinschaft Dettenroden Josef Mayer. Sie überreichten ihr im Namen der Stadt und der Ortschaft einen Blumenstrauß sowie ein Geschenk.