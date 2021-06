Lions spenden für Frauen-Wohnprojekt in Ellwangen

Der Lions-Club Ostalb-Ipf unterstützt das Ellwanger Caritas-Projekt „Frauen in Not“ mit 1500 Euro. Der Betrag soll laut Lions-Präsident Michael Jast in den Kreativ-Raum des Hauses investiert werden. Das Angebot der Caritas ist relativ neu. Das Ellwanger Caritas-Zentrum war erst im Frühjahr in den Sebastiansgraben umgezogen. Hier sind seitdem nicht nur die Büroräume der Verwaltung untergebracht, sondern im Obergeschoss ist auch Platz für Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause wohnen können. Das Konzept hierfür hatte im vergangenen Jahr die Caritas in Zusammenarbeit mit der Stadt Ellwangen und den Sankt-Anna-Schwestern erarbeitet. Die in Not geratenen Frauen können in dem Haus aber nicht nur geschützt wohnen. Sie erfahren hier auch Unterstützung bei der Erledigung von behördlichen Angelegenheiten. Auch bei anderen Fragen habenTamara Bolz und ihr Team immer ein offenes Ohr für die Frauen, die im Obergeschoss des Hauses mehrere Zimmer bewohnen. „Allein schon die Präsenz des Teams im Haus wirkt sich für die Frauen stabilisierend aus“, sagt Caritas-Regionalleiter Markus Mengemann. Das neue Wohn-Angebot werde übrigens gut angenommen, heißt es in der Pressemitteilung des Lions-Club. Der Bedarf sei „leider da“.