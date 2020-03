Lions Club Ostalb-Ipf spendet 2000 Euro für den Wagnershof

Der Lions Club Ostalb-Ipf unterstützt seit vielen Jahren nicht nur Projekte im Ausland, sondern fördert auch Initiativen, Präventionsprojekte oder kulturelle Einrichtungen in der Region. Ein Beitrag des Clubs gilt jetzt auch den Sanierungsarbeiten auf dem Freizeitgelände des Wagnershofs bei Ellwangen/Neunheim. Bei einem Arbeitseinsatz des Fördervereins, der vor der Verordnung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus stattfand, überreichte Lions Präsident Andreas Plöchl einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an den Vereinsvorsitzenden Marius Brenner.

Auf dem Wagnershof, der in den Sommermonaten für zahlreiche Jugendzeltlager und Camps genutzt wird und der auch ein beliebtes Ziel von Familien ist, werden Duschen und Toiletten nicht nur komplett erneuert, sondern die Anzahl der Duschen wird auch verdoppelt. Ebenso wird in dem erweiterten Gebäude ein neuer Grill und eine neue Kücheneinrichtung eingebaut.

Koordiniert werden die einzelnen Arbeiten von Patrick Duttlinger. Insgesamt sind für alle Maßnahmen ein Betrag von 250 000 Euro angesetzt, die maßgeblich vom Land und von der Stadt finanziert werden. Der Förderverein erbringt zahlreiche Arbeiten in Eigenleistung, wird aber auch von Firmen wie Hermann Fuchs oder der Stengel GmbH unterstützt.

Bei dem Arbeitseinsatz am 14. März waren zehn ehrenamtliche Helfer im Einsatz, die von der DJK Ellwangen, von der Kolpingsfamilie, von ehemaligen Ministranten der Kirchengemeinde St.Vitus und vom Förderverein Wagnershof gestellt wurden.