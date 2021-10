Linus Ott Zweiter bei Bike the Rock

Das ist ein Rennergebnis nach seinem Geschmack gewesen: Der Ellwanger Linus Ott hat beim renommierten MTB-Enduro-Rennen „Bike the Rock“ in Heubach bei den Herren sein bisher bestes Saisonergebnis einfahren.

Bei gutem Wetter, aber komplizierten Streckenbedingungen kam er mit wenigen Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. „Der halbfeste Boden verlangte alles ab, es war schwer, die Traktion richtig einzuschätzen, das kann beim Bremsen richtig schief gehen“, stellte Ott klar. Ist es aber nicht. Aber wie hat Ott das Rennen, das sich über 1000 Höhenmeter und 20 Kilometer Distanz erstreckte, physisch verkraftet? „Es war klar, dass ich hier von der ersten Sekunde an angreifen musste. Gleich nach der ersten Stage aber hatte ich Krämpfe, die ich versuchte, mit salzhaltigen Getränken und mentaler Einstellung in den Griff zu bekommen,“ so sein Rezept, das schließlich zum Vizetitel reichen sollte.

„Die Mühe hat sich gelohnt!“, so der Mountainbiker vom TSV Ellwangen weiter, der sich nach seinen Angaben erst spät auf das Rennen vorbereiten konnte. „Ich habe im Frühjahr und Sommer einige Trails und Strecken gebaut, da reichte es nur zu ein paar gezielten Trainingseinheiten in Italien, Österreich und Frankreich.“ Bei den seitherigen Enduro-Rennen in Innsbruck und Bischofsmais kam er immerhin in die Top 30. „Coronabedingt haben sich viele Rennen in diesem Jahr auf den Herbst verschoben“, meint der 24-jährige, der nun mit viel Motivation bei den Deutschen Meisterschaften in Treuchtlingen Ende Oktober zu seinem Saisonabschluss antreten wird.