Liedermacher Raimund Elser begeistert in der Schlossschenke

Mit Liedern mitten aus dem Leben hat der schwäbische Liedermacher, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Raimund Elser am Sonntagnachmittag beim zweiten Musikcafé in der Schlossschenke begeistert. „Ich versuche, in meinen Texten realistisch zu sein“, sagt der 48-Jährige aus dem Ellenberger Teilort Birnhäusle, denn: „Das Leben besteht nicht nur aus Sonnenschein.“

Raimund Elser textet seine schwäbischen Lieder selbst, untermalt sie mit melodischer Country-, Blues- oder Folkmusik und begleitet sie auf Akustikgitarre und Mundharmonika. Mit Humor und Gefühl erzählt der Songwriter so Geschichten und Begebenheiten, die mitten aus dem Leben stammen könnten. Er singt von Fernweh, Kindheitsträumen, Vergänglichkeit und vom Älterwerden, übt Zeit- und Gesellschaftskritik, nimmt Bürokratie und Pessimisten, die vom bevorstehenden Weltuntergang predigen, aufs Korn.

Seinen abwechslungsreichen Auftritt in der Schlossschenke beginnt Raimund Elser mit dem tiefgründigen Lied „Es ist wieder an der Zeit“. Zeit, um dem Alltagstrott zu entfliehen, Zeit, um mit dem Auto unterwegs zu sein, damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt, Zeit, um wieder etwas Neues zu erleben und zu sehen. Der Langeweile schlägt der Liedermacher auch mit dem Song „Es geht wieder los“ ein Schnippchen. Und im nächsten Lied bekundet er, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt als Musik zu machen.

Die Wiedersehensfreude, wenn man Menschen nach ewiger Zeit wiedersieht, thematisiert Elser ebenfalls. Manche von ihnen sind gleich geblieben, andere haben sich verändert. Und bei anderen Menschen, die man ziemlich oft trifft, entdeckt man erst mit der Zeit interessante Facetten, Seiten, die man zuvor gar nicht gesehen hat. Und dann heißt es „He! Erzähl mir mehr!“

Dem Lied vom Hobbygärtner, dem der Hagelschlag einen Strich durch die Rechnung macht und die sorgfältig gepflegten Salatpflänzchen zerstört, folgt ein sozialkritisches Lied für Pessimisten pur: „Die Welt, die pfeift aus dem letzten Loch.“ Coole Cowboys und coole Indianer, aber auch Totengräber, Sargmacher und Waffenschmiede spielen bei „Wilder Westen“ eine Rolle. Und Elser erinnert sich an den Fasching seiner Kindheit, wo sich die Jungs jedes Jahr als Cowboys verkleideten, und an frühere Berufswünsche wie Cowboy, Rastaman und Astronaut: „Am Schluss ist man dann Angestellter oder Finanzbeamter geworden.“

Raimund Elser schreibt eigene Texte seit seinem 18. Lebensjahr, machte früher Rockmusik und spielte in verschiedenen Bands. Heute noch ist er als Gitarrist in der Taucherband Ellenberg und in der Bigband Ellenberg aktiv. Mit seinen Liedern möchte er gegen pessimistische Strömungen ankämpfen.