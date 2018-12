Liederkranz würdigt jahrzehntelange Treue

Der Freude auf Weihnachten hat der Liederkranz Röhlingen bei einer Feier Raum gegeben. In festlicher Umgebung hatte Vorsitzender Eugen Veile, Mitglieder und Ehepartner begrüßt.

Sich in der Gemeinschaft von der Hektik des Alltags zu erholen, damit der Freude auf Weihnachten Raum gegeben werden könne, diesen Grundgedanken hatte schon Pater Sony im voran gegangenen Gottesdienst in Beersbach aufgenommen.

Veile sagte, die Rückbesinnung auf das vergangene Jahr sei genauso wichtig wie der Blick nach vorn. Nur durch dieses tatkräftige Engagement aller Mitglieder sei es dem Verein möglich, mit zwei Dirigenten mehrere Chöre am Leben zu halten.

Er sei froh, dass Dirigent Peter Waldenmaier im Zuge der neuen Kooperation Schule – Verein die Möglichkeit habe, eine Stunde in der Woche den Chor der Grundschule zu betreuen. Diese Form des sozialen Engagements lasse darauf hoffen, dass auch künftig die Freude am Singen weitergetragen werde. Peter Waldenmaier bedankte sich für das Vertrauen in seine Arbeit. Ihm sei sehr wohl bewusst, dass ein Dirigent nur dann gute Arbeit leisten könne, wenn die Sängerinnen und Sänger sich mit vollem Einsatz in den Dienst der Chorgemeinschaft stellten und hier spreche er nicht nur von der Qualität der Stimmen. Gerade darin läge die ganz persönliche Note dieses Vereins.

Am Ende dieses Abends stand die Würdigung jahrzehntelanger Sangestreue im Vordergrund. Und so hob der Vorsitzende zuerst die 70 Jahre andauernde Mitgliedschaft von Karl Hald hervor.

Fünf Mitglieder wurden aufgrund für 50-jährigen Mitgliedschaft geehrt: Blasius Abele, Theo Helmle, Josef Konle, Karl Reeb und Josef Walter. Josef Beerhalter und Bernhard Jaumann gratulierte Veile zu 25 Jahren Mitgliedschaft. Seit 10 Jahre singen Anneliese Ladenburger und Anneliese Rief.

Josef Kling würdigte abschließend das große Engagement des Vorsitzenden Eugen Veile, der seit 25 Jahren dem Verein die Treue halte und ihm seit elf Jahren vorstehe. Mit lautem Klatschen zollte die Liederkranzgemeinschaft dieser Leistung Beifall.