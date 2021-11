Liederkranz Pfahlheim freut sich über großen Zulauf

Was im vergangenen Jahr nicht möglich war, hat der Liederkranz Pfahlheim nun doppelt nachgeholt. Der Einladung zu den Vereinsehrungen in die Kastellhalle Pfahlheim waren zahlreiche Jubilare, Ehrengäste sowie die Sängerinnen und Sänger gerne gefolgt. Franz Sekler wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit „Seid gegrüßt ihr lieben Gäste“ und „Des Sommers letzte Rose“ hießen die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores alle Anwesenden willkommen. Die Vorsitzende Maria Kuhn berichtete, dass die Liederkranz-Chöre trotz Corona den Gesang pflegten, wenn auch auf andere Art und Weise. Sänger und Sängerinnen vom Kinder-, Jugend- und gemischten Chor bis hin zu Cross Beat hätten teils solistisch, teils in Kleingruppen zahlreiche Gottesdienste musikalisch umrahmt. Am 3.Oktober 2020 gab es ein abendliches Open-Air-Konzert zu „Deutschland singt – 30 Jahre Wiedervereinigung“. Am gleichen Datum wurde in diesem Jahr zu einem „singenden Sonntagsspaziergang“ eingeladen.

Um solch ein aktives Vereinsleben zu ermöglichen, sei die Unterstützung zahlreicher Mitglieder erforderlich. Deshalb sprach die Vorsitzende den Jubilaren ihren Dank für die langjährige Treue zum Verein aus. Für 70 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Anton Wettemann sowie für 60 Jahre Mitgliedschaft Melchior Humpf und Adolf Raab geehrt. Bereits seit 50 Jahren unterstützen als fördernde Mitglieder den Verein: Eugen Abele, Josef Eiberger, Paul Uhrle, Josef Rieger, Franz Abele, Reinhold Abele und Paula Feile. Ingrid Rieger, Christine Wieser, Martina Konle, Karin Wistuba, Christine Uhl, Regina Hägele, Josef Sekler und Hans-Peter Weber erhielten die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft. Für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden geehrt: Josef Köppel, Steffen Entenmann, Daniela Frosch, Diana Schachner, Stefan Sekler, Simon Sekler, Marlen Egetenmeyr, Gudrun Stengel und Ramona Helmle.

Maria Kuhn zeigte sich erfreut und erleichtert, dass Corona in den Reihen der Sänger und Sängerinnen keine größeren Lücken verursacht habe und stattdessen man sogar neue Sänger und Sängerinnen begrüßen konnte. Auch der Kinderchor erhielt nach der Sommerpause großen Zulauf.

So positiv gestimmt, konnte die Vereinsvorsitzende auch zahlreiche Sänger und Sängerinnen für jahrzehntelanges aktives Singen ehren. 50 Jahre singt Ehrenmitglied Theresia Frosch bereits im gemischten Chor. Sie war in dieser Zeit nahezu 30 Jahre im Vorstand tätig. Franz Sekler wurde für 40 Jahre Singen geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Er diente dem Verein auf vielfältige Weise. Von 1986 bis 1991 war er als stellvertretender Vorsitzender zuständig für die Belange des Kinderchors. Danach führte er sieben Jahre lang als Vorsitzender den Verein und sprang von 2010 bis 2013 nochmals als Stellvertreter in die Bresche.

Für 30 Jahre Singen wurde Andreas Uhrle geehrt. Er begann seine Laufbahn bereits 1985 beim Kinderchor. Nach neunjährigem Singen und kurzer Pause singt er seit 21 Jahren wieder ununterbrochen im Cross Beat. Von 2013 bis 2016 vertrat er Cross Beat im Vorstand und ist seit Jahren zuverlässiger Fahnenträger.

Für 25 Jahre Singen im gemischten Chor wurde Getrud Binz geehrt. Sonja Hermenau, Ulrike Zobel sowie Anita und Rainer Handschuh erhielten die Ehrung für zehn Jahre Singen im Cross Beat.

Die Sänger und Sängerinnen von Cross Beat unter der Leitung von Gebhard Schmid umrahmten die Ehrungsfeierlichkeiten mit „Kein schöner Land“, „Freude schöner Götterfunken“, „Dona nobis pacem“ und „Praise him“.

Reinhard Nickel, Vorsitzender des Bezirks Ellwangen im Eugen-Jaekle-Chorverband, beglückwünschte die Jubilare und sprach dem Liederkranz seine Anerkennung für das große Engagement mit vier aktiven Chören im Dorf aus.

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler überbrachte die Grüße der Ortschaft und zeigte sich stolz auf die gesunde Vereinskultur in Pfahlheim. Er dankte dem Verein für die Mitgestaltung des Volkstrauertages und betonte, dass nur mit treuen Mitglieder ein Verein gut funktionieren könne.