Liederkranz freut sich über Jubiläumsbier

Der Liederkranz Ellwangen gönnt sich zum 70. Vereinsjubiläum ein Jubiläumsbier von der Rotochsen-Brauerei. Die Führungsriege des Vereins um Vorstand Heiko Eberhard und Chorleiter Hans Kucher hat schon einmal gekostet. Dabei war die Stimmung bei Tisch im Gasthaus Roter Ochsen alles andere als bierernst. Die Vorfreude auf das große Fest war an diesem Abend sowohl spür- als auch schmeckbar.

Ausgeschenkt wird das Export-Bier der Rotochsen-Brauerei am großen Festabend des Männerchores, der unter dem Motto „70 Jahre – 70 Sänger“ am 18. Mai in der Ellwanger Stadthalle stattfindet. Außerdem können diejenigen, die auch privat in den Genuss des Liederkranz-Festbieres kommen möchten, ihren eigenen Vorrat bis zum 26. April unter liederkranz-ellwangen@email.de vorbestellen.