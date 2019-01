Liederkranz Ellwangen lässt Fahne restaurieren

Der Liederkranz Ellwangen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Die geweihte Fahne, die dem Verein vorgeht, ist fünf Jahre jünger, also aus dem Jahr 1954. Diese ist in die Jahre gekommen und nach vielen Terminen, auch bei Wind und Wetter, renovierungsbedürftig. Rund 4000 Euro kostet die Sanierung. Ein Betrag, den ein Verein wie der Liederkranz Ellwangen nicht einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Das Crowdfunding der Ellwanger Volksbank, bei dem man sich beworben hatte, kommt da gerade recht. 4444 Euro sind das erklärte Spendenziel.

Der Männergesangverein Liederkranz Ellwangen ist aus dem Vereinsleben der Stadt nicht wegzudenken. Seit bald 70 Jahren tritt er bei allen erdenklichen Anlässen auf. Rund 50 Männer im Alter zwischen 20 und 88 Jahren begleiten Gottesdienste, Maiandachten und die Feiertage Maria Himmelfahrt, sie nehmen am musikalischen Adventskalender der Stadt teil und sind präsent bei Sängerfesten und Konzerten befreundeter Gesangvereine. Das Liedgut unter Dirigent Hans Kucher reicht von modernen Stücken wie „Wahnsinn“ oder „Ich war noch niemals in New York“ bis hin zu traditionellem Liedgut. 1949 im Gasthaus Mittelhof von Josef Lenz, Matthäus Bolz und Fritz Droll sowie anderen Sängern gegründet, gehört der Liederkranz unter seinem derzeitigen Vorsitzenden Heiko Eberhard zu einem festen Bestandteil bei Festen in und um Ellwangen.

Bei seiner Vorstellung in der VR-Bank Ellwangen kredenzte der Liederkranz sein breites Repertoire mit Liedern wie „Grüß Gott mein Schwabenland“, „So soll unsere Freundschaft sein“, „La Montanara“ oder „Wahnsinn“. „Wahnsinn“ deshalb, weil sich die Sänger auf die Unterstützung der VR-Bank freuen. Diese hat den Liederkranz in ihr Crowdfunding-Modell aufgenommen und unterstützt die Sänger bei Spendenbeträgen zwischen zehn und 200 Euro mit jeweils 50 Prozent. Die Aktion hat am 4. Januar begonnen und läuft bis zum 31. März. Dass der Liederkranz alles richtig macht, sieht man schon daran, dass er die geforderte Fanzahl von 50 schon vor Beginn des Projekts überschritten hat.

Die Fahne wird übrigens bei der Spezialfirma Kössinger bei Regensburg per Handstickerei restauriert. Fahnenwart Franz Engelhardt, der die Fahne wie seinen Augapfel hütet, freut sich auf die „neue“ Fahne, die der Öffentlichkeit beim Jubiläumsabend am 18. Mai um 19.49 Uhr beim Festabend in der Ellwanger Stadthalle erstmals vorgestellt wird. Zum Festabend mit buntem Programm kommen die Chöre „Stella Maris“ aus Zöbingen, Cäcilie Dalkingen, der Männergesangverein Eigenzell sowie die Sängergruppe Saverwang, alles Freunde des Liederkranzes, in die Stadthalle und bringen diese zum Klingen.