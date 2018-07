Lieder und Gedichte aus den 20er-Jahren

Lieder und Gedichte der 20er-Jahre werden Samstag, 28. Juli, um 18 Uhr im Palais Adelmann von Philipp Schulz (Rezitation und Gesang) und Mirjam Scheider (Klavier) vorgetragen.

Gedichte von Erich Kästner treffen auf Chansons von Ralph Benatzky, Lieder von Friedrich Hollaender oder Robert Stolz. Sie alle spielen mit Trivialität und thematisieren dabei doch oft ernste Dinge. So sind Kästners Texte scheinbar simpel und bringen Missstände der Gesellschaft in verständlicher Sprache exakt auf den Punkt. Er versteht sich als Mahner und Erzieher einer Nation, die sich selbst zu verlieren droht. Die süffige Unterhaltungsmusik lotet auf der anderen Seite in zahlreichen Genre-Spielarten der Zeit den Zugang zu den eigenen Befindlichkeiten aus. Der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse.