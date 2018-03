Svenja Scholz und Selin O´Meara, Achtklässlerinnen der Ellwanger Buchenbergschule, stellen für den „Zeitungstreff 2018“ ihren Lieblingssportler vor: den Fußballer Thomas Müller.

Unser Lieblingssportler heißt Thomas Müller und ist 28 Jahre alt. Es ist am 13. September 1989 in Weilheim in Oberbayern geboren. Er spielt beim FC Bayern München.

Thomas Müller besuchte das Gymnasium in Weilheim, dort hat er 2008 sein Abitur abgeschlossen. Er wurde in der zweiten Mannschaft der Regionalliga Süd eingesetzt. Danach hatte er sein Debüt in der Bundesliga am ersten Spieltag bei dem 2:2-Heimspiel gegen den Hamburger SV mit einer Einwechslung für Miroslav Klose in der 80. Minute. Seine Position auf dem Spielfeld istdas offensive Mittelfeld. Sein Merkmal ist, dass er immer seine Mitspieler zum Lachen bringt. Seine Frau heißt Lisa Müller, sie liebt Pferde über alles. Sie haben auch zwei Hunde, sie heißen Micky und Murmel.

Thomas Müller hat bis jetzt für seinen Verein 102 Tore geschossen. Er ist sehr beliebt bei seinen Fans. Thomas Müller spielt aber auch für die Nationalmannschaft Deutschlands. Dort hat er 89 Länderspielte bewältigt. Er wurde im Jahr 2014 mit der Nationalmannschaft Weltmeister in Brasilien. Er spielt schon seit 1993 bis heute Fußball.