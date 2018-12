Letzter Feinschliff: Wellenbad-Anbau steht kurz vor Eröffnung

Die Rutschen haben ihren Test bestanden. Die Kinder von Bäderchef Stefan Powolny haben gar nicht genug bekommen. Jetzt sind die letzten Handwerker am Werk, am Montag kommt die Putzkolonne und überhaupt jeder, der im Wellenbad arbeitet, um alles startklar zu machen für Dienstag, 18. Dezember. Dann geht der Anbau ans Wellenbad in Betrieb, rechtzeitig zu den Weihnachtsferien.

Für die Stadt und die Bädergesellschaft sei der Anbau mit Rutschen und Bewegungsbad ein besonderes Bauvorhaben gewesen, sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft ist, die das Wellenbad betreibt. Über vier Millionen Euro wurden investiert, um das Bad noch stärker in Richtung Kinder und Familie auszurichten, aber auch um die älteren Badegäste anzusprechen.

Damit sich kreischende Kinder an den Rutschen und Ruhe suchende Erwachsene im Bewegungsbecken nebenan nicht in die Quere kommen, hat der Schallschutz eine wichtige Rolle gespielt. Obwohl beide Bereiche direkt nebeneinander liegen, schlucken die Wände und Decken den Schall. Auch die Glaswände zum Wellenbad sind so gut isoliert, dass der Lärm von dort praktisch abgeschottet wird.

Endspurt für die Handwerker

Für die Handwerker hat der Endspurt begonnen. Es müssen noch Türen beklebt und Griffe montiert werden. Die Terrasse über dem alten Außenbecken soll auch noch bis Dienstag fertig sein. Das neue Außenbecken mit seinen Sprudlern und Ruheliegen ist so lange abgedeckt, damit das 30 Grad warme Wasser nicht zu viel Wärme an die Luft abgibt. Die Abdeckung wird künftig auch nachts zugemacht. Auch an anderen Stellen wurden ebenfalls Energiesparmaßnahmen umgesetzt, etwa durch eine Wärmerückgewinnung, sodass die Energiekosten nicht in astromomische Höhen schnellen. Auf rund 150 000 Euro zusätzlich schätzt Powolny die Mehrkosten im Jahr. Finanziert werden sollen sie durch mehr Besucher. Dass die trotz höherer Eintrittspreise kommen werden, daran hat Powolny keinen Zweifel. Der Strom fürs Bad kommt aus den eigenen Blockheizkraftwerken, das Wasser aus der Quelle reicht im Normalfall auch aus, um Rutschen und Bewegungsbecken zu füllen.

Wegen des 300 Quadratmeter großen Anbaus (das Wellenbad selbst hat 1000 Quadratmeter) wird mehr Aufsichtspersonal gebraucht. Zusätzlich zu den drei Schwimmmeistern tut an Wochenenden und in den Ferien noch ein Mitglied der DLRG Dienst, ehrenamtlich gegen eine Aufwandspauschale. Dafür kommt die Bädergesellschaft dem Verein bei der Nutzung des Bads entgegen. Ein gutes Arrangement, findet der OB, denn es ist gar nicht leicht, Fachpersonal für Bäder zu bekommen.

An guten Tagen sind über 1000 Menschen im Wellenbad

Kooperationen gibt es auch an anderer Stelle. Die Sparkasse hat die 31 Meter lange Röhrenrutsche, durch die auch Erwachsene sausen dürfen, mitfinanziert und ihre Kunden bekommen Rabatt beim Eintritt. Während an einigen Stellen noch gearbeitet wird, ist anderes schon länger fertig. Der Gastrobereich hat keine Theke mehr zum Wellenbad und wurde dafür vergrößert. Wo früher Theke und Tische standen, sind jetzt zusätzliche Bänke für Eltern mit Kindern. 1100 bis 1200 Personen sind an guten Tagen im Wellenbad, da ist der zusätzliche Platz willkommen. Der Rekord lag bisher bei 1800. Mehr geht aber auch nicht.

Das neue Bewegungsbad kann vormittags von Gruppen gemietet werden. Die Stunde kostet 14,90 Euro plus 3,30 Euro pro Person. Montags, wenn das Bad geschlossen ist, nutzt es die Rheuma-Liga, sonst steht es nachmittags allen offen. Dafür müssen die Fans der Warmbade-Wochenenden stark sein, denn sie fallen jetzt weg, weil es nun ein Becken gibt, das mit 32 Grad immer kuschelig warm ist.

Die vier Millionen Euro sind aber nicht nur in Spaß und Komfort, sondern auch in Sicherheit investiert worden. Alle Becken haben ein Unterwasserkamerasystem, das Alarm schlägt, wenn sich eine Person 15 Sekunden lang nicht bewegt. Dafür muss aber niemand in Monitore starren, die Daten werden direkt auf die Smartwatches der Schwimmmeister übertragen.

Am Tag vor der Eröffnung, am Montag, wenn das Wellenbad eigentlich zu hat, sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Dann müssen im Kassensystem die neuen Preise aufgespielt werden und die letzten Details bekommen den Feinschliff. Am Dienstag heißt es dann, Start frei.

Eintrittspreise

Ab Dienstag, 18. Dezember, wenn der Anbau frei gegeben wird, erhöhen sich die Eintrittspreise und es gibt verschiedene Tarife.

1,5 Stunden kosten 5,50 Euro für Erwachsene (3 Stunden: 7 Euro; Tagestarif: 8,50 Euro), 4 Euro für Jugendliche (3 Stunden: 5,50 Euro, Tagestarif: 7 Euro) und 3 Euro für Kinder (3 Stunden: 4,50 Euro, Tagestarif: 6 Euro). Am Wochenende zahlen Erwachsene und Jugendliche einen Zuschlag von einem Euro.

Die Familientageskarte für zwei Erwachsene und drei oder mehr Kinder kostet 30 Euro.

Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

In den Weihnachtsferien ist das Wellenbad samt neuem Anbau so geöffnet:

An Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester und Neujahr ist das Bad geschlossen.

Sonntags und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist von 9 bis 20 Uhr auf, dienstags bis samstags von 9 bis 21 Uhr (Sauna bis 22 Uhr). Montags ist das Bad zu.

Am Mittwoch, 2. Januar, ist von 14 bis 17 Uhr Kinderspielnachmittag. In den Ferien fallen Frühschwimmen, Frauenschwimmen und Bahnenschwimmen aus.

Das Wellenbad bekommt neue Becken und Bereiche. Hier bekommen Sie einen kleinen Eindruck vom Neubau.