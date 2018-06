Letzte freie Plätze im DJK-Erlebniszeltlager in Langres

Die DJK-SG Ellwangen, Abteilung „Langres“, bietet allen Jugendlichen in und um Ellwangen, gleich ob Vereinsmitglieder oder nicht, die Chance auf neun Tage Erlebniszeltlager in Ellwangens Partnerstadt Langres in Frankreich.

Ob Mädchen oder Jungen, sportbegeistert oder mehr Genießertyp – Hauptsache, dieTeilnehmer sind interessiert an neuen Leuten, fetzigen Trendsportarten, abwegigen Mountainbiketrails, Felskletterunternehmungen und Spaß beim Wochenprogramm, vom Beachvolleyball bis zum abendlichen Barbecue am Zeltplatz. Auch das Relaxen wird großgeschrieben: An einem der vielen Seen um Langres lässt es sich mit Badestränden und Liegewiesen beim ein oder anderen Eis bestens aushalten.

Die Fahrt wird vom Samstag, 4., bis einschließlich Samstag, 12. August, stattfinden. Als Voraussetzung sollten Teilnehmer zwischen 13 und 17 Jahre alt sein und ein verkehrstüchtiges Fahrrad besitzen. Für Vereinsmitglieder der DJK-SG Ellwangen beträgt der Beitrag für Fahrt, Unterkunft mit Aufenthalt und die Verpflegung 190 Euro, für Nichtmitglieder fallen 230 Euro an.