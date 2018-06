Letzte Führung vor dem Westportal

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Kolloquiums in Ellwangen bietet das Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag, 7. Mai, einen öffentlichen Vortrag an. Um 19.30 Uhr referiert im Jeningenheim Dr. Antonella Sveva Gai über das Westwerk der karolingischen Klosterkirche Corvey an der Weser. Der Vortrag über eines der wenigen erhaltenen Westwerke soll den Zuhörern einen Eindruck vermitteln, wie die Bebauung westlich der Ellwanger Klosterkirche, der heutigen Basilika Sankt Vitus, ausgesehen haben könnte. Bei den Grabungen auf dem Ellwanger Marktplatz wurden zellenartige Mauerstrukturen freigelegt, die vermuten lassen, dass es sich auch hierbei um einen karolingischen/ottonischen Westbau gehandelt hat. Ergänzend zu dieser Veranstaltung bieten das Landesamt für Denkmalpflege und die Stadtverwaltung am Freitag, 8. Mai, letztmals eine Führung vor der Westseite der Basilika an. Beginn ist um 15 Uhr, Treffpunkt ist am Bauschild. Die Führung durch Grabungsleiter Weiß ist kostenlos. Die Grabungsfläche wird dann im Verlauf der nächsten Woche zugeschüttet. Archivfoto: Thomas Siedler