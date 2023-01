Letzte Einkaufsmöglichkeiten im „Kleinen Glücksgriff“

Der temporäre Second-Hand-Shop „Kleiner Glücksgriff“ hat noch am Donnerstag, 19. und 26. Januar, von 16 bis 19 Uhr, geöffnet. Am Samstag, 28. Januar, öffnet der Shop zum Ausverkauf ein letztes Mal von 10 bis 16 Uhr.

Als zusätzliches Angebot bieten die Klimahelden Workshops an. Am Donnerstag können Taschen aus T-Shirts hergestellt werden. Somit werden ausrangierten T-Shirts neues Leben geschenkt. Am Samstag, 28. Januar, gibt es eine Einführung in das „Handlettering“.

Die Klimahelden und die Mitarbeiter des Jugendzentrums haben sich sehr über den regen Zulauf gefreut. Die bisherigen Einnahmen der Projektgruppe, die sich für den Umweltschutz einsetzen, kommen dem Nabu Ellwangen zugute.

Interessierte können sich den Klimahelden anschließen. Die Gruppe trifft sich unter der Leitung der Juze-Mitarbeiterinnen Jutta Jakob und Margret Schreg jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr in den neuen Räumen des Jugendzentrums in der Reinhardtstraße 7.