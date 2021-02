Letzte Chance verpasst: Ellwangen schrammt haarscharf am Rekord vorbei

Ellwangen schrammt um zwei Zehntel an einem neuen Februarrekord vorbei. Damit verpasst die Stadt an der Jagst die Chance am vorerst letzten warmen Tag in diesem Monat, um einen neuen Höchstwert zu erreichen. 20,7 Grad Celsius zeigte das Thermometer 1990 – am 25. Februar 2021 hingegen „nur“ 20,6.

Gegen 15.20 Uhr ist am Donnerstag noch alles drin. 20,3 Grad meldet Meteorologe Andy Neumaier. „Es könnte noch was werden.“ Zumindest im Vergleich zum Vortag – es ist bereits um 0,1 Grad wärmer. Den Spaziergänger in der Sonne kümmert das wenig. „Es sind genau die gleichen Temperaturen, hier geht es nur um Zehntel“, sagt Neumaier.

Woher aber stammen diese Schwankungen? „Laune der Natur“, so der Wetterexperte. Viele Gründe können schlussendlich dafür verantwortlich sein. Ein drei km/h stärkerer oder aus einer anderen Richtung kommender Wind, mehr Staub oder Pollen vor der Sonne, zählt Neumaier auf. „Das kann alles reichen.“

Zehntel entscheiden über Rekorde

Am Mittwoch hingegen glänzte eine Stadt auf der Ostalb besonders. Schwäbisch Gmünd war – zumindest eine Stunde lang – die wärmste Stadt Deutschlands. Mit 21,5 Grad 60 Minuten lang an der Spitze, von Rheinau am Rhein gegen 16 Uhr mit 21,6 Grad vom obersten Treppchen gestoßen. Hat die Einhornstadt erneut Anlauf genommen für den strahlenden Sieg am Donnerstag? Nein.

Auch in Gmünd geht es nur um Zehntel, teilt Neumaier mit. Mit 20,9 Grad Celsius sogar 0,6 Unterschied zum Vortag, der für Schwäbisch Gmünd dennoch ein Rekordtag war und den Wert aus dem Jahr 1960 pulverisierte. Immerhin. Vermutlich war es eben dieses Pulver, das sich vor die Sonne schob – und einen weiteren Höchstwert verhinderte.