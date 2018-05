Leserausflug: Von der Ostalb an den Bodensee

55 Leserinnen und Leser der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten sind in der vergangenen Woche in die moderne Zentrale des Schwäbischen Verlags nach Ravensburg gefahren. Hier konnten sie einen Einblick in verschiedene Bereiche des Medienhauses werfen und ihre Fragen an die Spezialisten richten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es dann weiter zu einer Panorama-Schifffahrt auf dem Bodensee. Auf dem Bild zu sehen ist ein Teil der Teilnehmer im Aufnahmestudio von Regio TV Oberschwaben. Foto: Oker