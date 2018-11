Leser-Gewinnspiel: Familie Goldschmidt schmeckt der Hirsch

Am Sonntag hat das Ehepaar Ulrike und Bruno Wohlfrom vom Gasthaus Grüner Baum in Pfahlheim besondere Gäste begrüßt. Anlässlich der Ellwanger Wildwochen hatte Judith Goldschmidt aus Westhausen-Reichenbach durch einen Anruf bei der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ ein Essen für zwei Personen im Gasthaus Grüner Baum in Pfahlheim gewonnen.

Judith Goldschmidt und ihr Mann Bernd essen sehr gerne Wild. Leider reicht daheim die Zeit für die Zubereitung nicht. Mit einem Gewinn hatten sie gar nicht mehr gerechnet. Deshalb waren sie sehr überrascht und erfreut, als der Anruf mit der Nachricht kam, dass sie gewonnen hätten. Als Gewinneressen hatten sich beide aus der Speisekarte etwas Leckeres ausgesucht: es gab Kalbsrahmbraten vom Damhirsch an Preiselbeeren mit Spinatspätzle und Knödel. Beide freuten sich sehr über das Essen und lobten die Küche.