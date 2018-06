„Ins Paradies?“ Ein Buch zum Thema Flüchtlinge hat bei den Fünft- und Sechstklässlern der Mittelhofschule für Gesprächsstoff gesorgt. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Iris Lemanczyk hat bereits in einigen erfolgreichen Büchern von Kinderschicksalen in verschiedenen Teilen der Welt erzählt. In der Reihe „Autoren an der Mittelhofschule“ stellte sie in zwei Lesungen für alle fünften und sechsten Klassen in der Mensa ihr Buch „Ins Paradies?“ vor.

Es beruht auf Tatsachen und beleuchtet das Schicksal von zwei minderjährigen Flüchtlingen, die nach einer Überfahrt in einem überfüllten Flüchtlingsboot Europa erreichen. Beeindruckt und betroffen reagierten die 110 Schülerinnen und Schüler auf die teils frei erzählte, teils vorgelesene Geschichte von Iris Lemanczyk. Einige Kinder erzählten aus eigener Erfahrung oder von Verwandten vom Thema Flucht. Beide Lesungen beendete die Autorin mit einem chinesischen Sprichwort: „Essen hilft gegen Hunger, Lesen hilft gegen Dummheit.“ (ij)