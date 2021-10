Lennart Ilg siegreich in Mannheim

Mannheim/Ellwangen (ij) - Am vergangenen Samstag sind die 16. Badenia Open in Mannheim ausgetragen worden. Gespielt wurde auf dem Vereinsgelände des Veranstalters TSV Badenia 1889 Feudenheim. Zum Turnier reisten 68 Mannschaften an, darunter auch Mannschaften aus Frankreich, Nationalspieler aus Deutschland und Bundesligaspieler.

Lennart Ilg (Pétanque Club Kugelhupf Ellwangen e. V.) spielte mit Gunnar Guth (1. Boule Club Karlsruhe e. V.).

Die Rollen im Team waren wie folgt verteilt: Gunnar Guth war der Leger und Lennart Ilg der Schießer. Das heißt der Leger versucht die Kugel nah an die Zielkugel zu legen und der Schießer schießt die gegnerische Kugel weg, wenn diese zu nah an der Zielkugel liegt. Das niveauvolle Turnier wurde mit vier Runden nach Schweizer System gespielt. In das Finale kamen die besten zwei Mannschaften. Gunnar Guth und Lennart Ilg konnten in der Hauptrunde favorisierte Teams schlagen und gewannen alle vier Partien. Somit schaffte das Karlsruher Team den Einzug in das Finale, da sie nach der Hauptrunde unter den besten zwei Mannschaften waren. Im Finale traf die Doublette auf Rüdiger Teuscher und Andreas Schneider. Die Partie startete schlecht für Gunnar Guth und Lennart Ilg, da sie am Anfang nicht so richtig ins Spiel kamen und 3:10 zurücklagen. Diesen Rückstand konnten sie durch starke Nerven und eine gute Moral in der Mannschaft sensationell aufholen und gewannen in einem spannenden und fairen Spiel 13:11.