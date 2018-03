Leni Klöcker gewinnt ersten Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb

Leni Klöcker von der Freien Waldorfschule Aalen ist die Gewinnerin der Gruppe I des Kreisentscheids des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Sie las aus dem Buch „Wir alle für immer zusammen“ von Guus Kuijer.

Der Entscheid wurde im Musiksaal der Mittelhofschule ausgetragen. Zwölf Sechstklässler, jeweils alles Schulsieger, traten gegeneinander an. Auf Platz zwei landete Svenja Frankenreiter von der Deutschorden-Schule Lauchheim, auf Platz drei Helene Schäffauer vom Sankt-Jakobus-Gymnasium Abtsgmünd.

Rund 600 000 Kinder der wsechsten Klassen aller Schularten, an über 7000 Schulen, haben sich dieses Mal am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels beteiligt. Er wird seit 1959 jährlich von der „Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung“ in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen ausgetragen. Die Schulsieger im Ostalbkreis, insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler, wurden an den Schulen von Oktober bis Dezember 2017 ermittelt. Von ihnen nahmen acht Mädchen und vier Jungen am Kreisentscheid der Gruppe I in Ellwangen teil. Der Kreisentscheid der Gruppe II findet am 28. Februar an der Schillerschule in Heubach statt.

Die zwölf Schülerinnen und Schüler mussten zuerst jeweils drei Minuten lang einen Wahltext aus einem selbst gewählten Jugendbuch vorlesen. Alle lasen flüssig, spannend, pointiert, ausdrucksstark, mit Modulation der Stimme und mit Pausen an den richtigen Stellen. Manche auch mit entsprechender Mimik und Gestik.

Aufgaben: Ein selbst gewählter und ein Überraschungstext

Die ausgewählten Bücher reichten von „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (von Judith Kerr) und „Die Brüder Löwenherz“ (Astrid Lindgren) über „Burg Schreckenstein 2“ (Oliver Hassencamp) und „Der Wald der Abenteuer“ (Jürgen Banscherus) bis zu „Die rote Königin“ (Victoria Aveyard) und „Der mit den Wölfen lebt“ (Shaun Ellis).

In der zweiten Runde gab es dann für alle einen zwei Minuten langen Überraschungstext. Michael Steffel, der Leiter der Stadtbibliothek Aalen, hatte dafür das spannende, gruselige und witzige Buch „Von allen guten Geistern verlassen“ in der Reihe von Scary Harry, geschrieben von Sonja Kaiblinger, ausgewählt.

Die Teilnehmer des Kreisentscheids, also die Sieger ihrer Schulen, waren: Luca Baier (Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen), Elias Bermanseder (Hariolf-Gymnasium Ellwangen), Svenja Frankenreiter (Deutschorden-Schule Lauchheim), Luca Alessio Grau (Rosenstein-Gymnasium Heubach), Leni Klöcker (Freie Waldorfschule Aalen), Ben Maier (Kocherburgschule Unterkochen), Selin Nickel (Mittelhofschule Ellwangen), Patricia Rieger (Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen), Helene Schäffauer (Sankt-Jakobus-Gymnasium Abtsgmünd), Gloria Schrimpf (Schubart-Gymnasium Aalen), Isabel Standfuß (Realschule Bopfingen) und Klara Stegmaier (Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd).

In der fünfköpfigen Jury saßen Hermine Nowottnick vom Bildungsbüro des Landratsamts Ostalbkreis, Corinna Pavel, die Ehefrau des Landrats, Fritz Hofstätter, Schulamtsdirektor im Ruhestand, Roland Friedel von der Buchhandlung Osiander in Aalen sowie Michael Steffel von der Stadtbibliothek Aalen. Alle zwölf Vorleserinnen und Vorleser erhielten ein Buch, ein T-Shirt und einen Malkasten als Geschenk, sowie eine Urkunde.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek verglich den Vorlesewettbewerb mit den Olympischen Spielen. Der Schulleiter der Mittelhofschule, Hans-Dieter Visser, ging auf die Förderung der Lesekompetenz an seiner Schule ein, durch Lesepaten, Autorenlesungen und Lesenächten. Landrat Klaus Pavel hatte die Schirmherrschaft übernommen, war aber an der Teilnahme am Kreisentscheid verhindert. Siebtklässler der Mittelhofschule musizierten zur Einstimmung.