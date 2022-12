Leitungswechsel in der Beratungsstelle Ellwangen

Nach 17 Jahren in der Leitung der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und Ambulante Dienste (BAD) der Stiftung Haus Lindenhof in Ellwangen ist Beate Ullmann im Rahmen eines Festakts in den Ruhestand verabschiedet worden – umgeben von vielen Wegbegleitern aus Politik und Gesellschaft, Kollegen der Stiftung, vor allem aber auch ihren Klienten.

„Inklusion findet mehr und mehr statt“, sagte Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher. Durch die engagierte Sozialarbeiterin konnten Menschen mit Behinderung ein lebendiger Teil Ellwangens werden. „Wir haben viel zusammen geleistet“, freute sich Dambacher über die gemeinsam verbrachte Zeit.

Beate Ullmann ist eine Streetworkerin, Netzwerkerin und wirkte in vielen Gremien Ellwangens mit, um zusammen mit und für Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten. Der Sprecher des Ambulant Betreuten Wohnens, Oliver Hackbarth, meinte dazu, dass Beate Ullmann immer ein offenes Ohr hatte und auch ihn persönlich sowie seine Familie durch Höhen und Tiefen begleitete. Waren es 2005 noch fünf Menschen mit Behinderung, die in Ellwangen begleitet wurden, wuchs – auch durch das Engagement Ullmanns – die Zahl auf 62 Klienten an: ein echter Erfolg auf dem Weg zu mehr Teilhabe, und: Immer mehr Menschen, die durch das Team der BAD im Laufe der Jahre unterstützt wurden, zogen nach und nach in das Zentrum Ellwangens.

Als „Teilhabeagentin“ und „streitbare Anwältin für Menschen mit Behinderung“ übergibt Beate Ullmann die Aufgaben nun an ihren Nachfolger – mit großem Dank für alles Erreichte, für die Unterstützung und für die vielen positiven Erlebnisse. Michael Kaufmann ist seit 1. November im Amt des BAD-Leiters und freut sich auf die bevorstehende Zeit: „Ich trete in große Fußstapfen, möchte meinen eigenen Weg gehen, aber die Richtung beibehalten.“

Die erfolgreiche Übergabe des „Staffelstabs“ fokussierte Wolfgang Wasel, Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof, in seiner Ansprache. Übergänge zu gestalten bedürften Zeit und Miteinander. So wie der biblische David den Boden bereitet hat und Salomon zur Vervollständigung des Tempels übergeben hat, läge es nun am neuen BAD-Leiter, die Saat von Beate Ullmann zu pflegen, weiterzuentwickeln aber auch eigene neue Akzente zu setzen und Spuren zu hinterlassen. Gemeinsam mit einem hochmotivierten Team, das es gewohnt sei, Neues anzupacken und zu gestalten, gelänge das, so Wasel. Als Zeichen der langen Verbundenheit und des großen Engagements für die Stiftung Haus Lindenhof und für die Menschen vor Ort wurde Beate Ullmann das Ehrenzeichen der Stiftung Haus Lindenhof in Silber übergeben.

Auch die musikalische Untermalung erfolgte inklusiv: Die Bands „Smiling People“ und „Inklusiv-Exclusiv“ umrahmten den Festakt auf authentische Weise und mit viel Herzblut, ebenso wie der lyrische Beitrag von Tobias Brenner.