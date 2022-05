Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft: Helmut Hessenauer tritt in den Ruhestand

Hohe Fachkompetenz und starkes menschliches Vermögen haben Landrat Joachim Bläse und Grit Puchan, die Ministerialdirektorin des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, dem scheidenden Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft des Ostalbkreises, Helmut Hessenauer, bescheinigt. Helmut Hessenauer trat Ende April nach einer langen Karriere in der Landwirtschaftsverwaltung Baden-Württemberg in den Ruhestand. Zur Verabschiedung im Schafstall des Schlosses ob Ellwangen waren die rund 40 Beschäftigten des Geschäftsbereichs Landwirtschaft der Kreisverwaltung sowie Weggefährten und Vertreter von Verbänden und Institutionen gekommen.

Helmut Hessenauer studierte Agrarwissenschaften in Hohenheim, war bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd, beim Ministerium Ländlicher Raum und von 1994 bis 2000 beim Landwirtschaftsamt in Ellwangen tätig, bevor er einige Jahre Leiter des Landwirtschaftsamtes in Ilshofen war und schließlich 2016 die Leitung des Ost-alb-Geschäftsbereichs übernahm.

„Mit Ihrem enormen Fachwissen, Ihrem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz in der Verwaltung, Ihrem ausgeprägten Gespür für politische Themen und Ihrem Einsatz für die Belange landwirtschaftlicher Betriebe und der betroffenen Menschen und Familien haben Sie sich um die Landwirtschaft im Ostalbkreis verdient gemacht“, lobte Landrat Bläse.

Ministerialdirektorin Grit Puchan bescheinigte Hessenauer, er habe in der Landwirtschaftsverwaltung des Landes Spuren hinterlassen und den schwierigen Spagat zwischen immer komplexeren Vorgaben für die Landwirte einerseits und einer guten fachlichen Beratung durch die Behörde andererseits hervorragend gemeistert. „Wir wissen, dass wir uns auf die Leitungen der Ämter vor Ort verlassen können. Hierfür meinen herzlichen Dank an Sie!“, so Puchan.

Der Vorsitzende des Bauernverbandes Ostalb-Heidenheim, Hubert Kucher, sprach ebenso seinen Dank an den scheidenden Amtsleiter aus. Hessenauer habe seine Position immer genutzt, um Wege zu ebnen, damit die Landwirtschaft im Ostalbkreis eine Zukunft habe. Zwar war seine Aufgabe die Kontrolle und die Umsetzung der Gesetze, aber Hessenauer sei immer bestrebt gewesen, Probleme auf den Höfen zu lösen, indem er neue Wege aufzeigte. Für dieses gute Miteinander bedankte sich Kucher.