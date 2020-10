Lehrkräfte und Schüler in Crailsheim in Quarantäne

Mehrere Lehrer und Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Crailsheim sind als Folge eines Corona-Falls in Quarantäne. Insgesamt 60 Personen sind betroffen.

Ein Schüler der Mittelstufe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Crailsheim wurde am Wochenende positiv auf Corona getestet. Die Schule hat daraufhin sofort alle erforderlichen Sofortmaßnahmen zum Gesundheitsschutz der Beteiligten getroffen. Seine Klasse sowie weitere Schülerinnen und Schüler, die mit ihm zusammen Kurse belegen, wurden umgehend durch das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall unter Quarantäne gestellt. Hinzu kommen mehrere Lehrkräfte, die ebenfalls in Kontakt zum positiv Getesteten standen. Insgesamt sind 60 Personen von dieser Maßnahme betroffen. Die in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler werden bis zur Aufhebung der Anordnung weiter per Fernunterricht betreut.